雪見鍋、寶石鍋上桌！4款「冬季特色鍋」再享肉盤優惠

寒冷的冬天，正是吃鍋的好時機。乾杯集團旗下的「黑毛屋」，限時推出「雪見鍋」，「黑毛屋本家」則是打造海陸雙饗的「北海寶石珍味和牛鍋」。呷哺集團旗下的「湊湊火鍋」、「呷哺呷哺 個人小火鍋」則各推出「東北酸菜白肉鍋」、「100%清甜椰子雞鍋」等新品，同樣也在寒冷中帶來暖心暖胃的享受，還可享多種新品優惠。

乾杯集團旗下的「黑毛屋」，即日起至3月31日期間，推出期間限定「雪見鍋」，以日本石川縣代表性的鄉土美食為概念，在雞湯湯底內，加入大量的當季白蘿蔔泥、蓮藕泥，藉以呈現冬日雪景的意象概念。同時搭配上日本和牛、伊比利豬、芬蘭豬等肉品與當季鮮蔬，並以黑芝麻醬、白芝麻醬、橙醋醬，以及特製黑蒜醬相佐，最後還可以稻庭烏龍麵作為結尾，單人套餐480元起。另外還有增加海鮮盤的多人套餐，每套2,388元起。

「黑毛屋本家」即日起至2月28日，則是推出期間限定「北海寶石珍味和牛鍋」，以北海寶石為概念，匯集鱈場蟹、鱈魚白子、鮭魚卵、北海道生食級干貝、挪威鮭魚等海鮮食材，並以蟹膏入湯，再涮入日本A5和牛、波士頓龍蝦等海陸食材，還能享受到蟹膏味噌湯頭、炙燒鱈場蟹佐蘿蔔煮、三彩寶石雜炊等不同蟹味風貌。單人套餐1,980元，雙人套餐4,680元。4人同行再免費贈送「鮮美牡蠣」或「西班牙伊比利豬與日本和牛雙拼」（2選1），價值480～680元。

為迎接新年，「黑毛屋」與「黑毛屋本家」推出「199元加菜」活動，即日起前往黑毛屋、黑毛屋本家消費任一套餐，可享「西班牙Bellota伊比利豬霜降」加購5折方案，優惠價199元。

呷哺集團旗下的「湊湊火鍋」本季引進原汁原味的道地「東北酸菜白肉鍋」湯底，以酸香的濃白湯底搭配薄切豬五花肉片、酸白菜，帶來溫潤鮮甜的溫暖滋味，單鍋880元、鴛鴦鍋580元。湊湊火鍋本季也推出「日本頂級A5和牛三拼」，內含日本A5和牛上蓋肉、日本A5和牛頸背肩、日本A5和牛前腿心等3款肉品，讓民眾可以享受日本和牛的油脂甜香，每份1,790元。

為慶祝新品上市，1月20日至2月16日期間，單點「日本頂級A5和牛三拼」，可享「第2份888元」。同期間點購東北酸菜白肉鍋，打卡加贈「道地酸白菜」1份，價值98元。活動期間消費滿2,000元，贈送新年刮刮樂1張，有機會獲得指定菜品、特定鍋品半價等優惠。此外，還有指定飲品買1送1、滿額送CyberCube體驗優惠券等活動。

同為呷哺集團的「呷哺呷哺 個人小火鍋」，今年冬天以「進補最不怕上火」為主軸，反向推出純天然的「100%清甜椰子雞鍋」，標榜使用純天然椰汁湯頭、不加一滴水，並添加香茅、月桂葉提升風味，結合炙燒雞肉，帶來清爽不油膩的火鍋滋味，每套698元。同時，店內手搖飲「茶米茶」亦同步推出「清爽Oh!椰系列特調」飲品，包括有椰椰泡的茉香茶、100%純椰水、雲朵椰椰茉香茶等選擇，各為90、100、130元。