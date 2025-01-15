防水、輕巧、大空間！「比手機小，卻能裝下你的生活」—2025必備商務短夾

在追求高效與質感的生活裡，短夾已不只是裝鈔票和卡片的工具，更要能象徵品味、兼具實用。然而，市場上常見的短夾，不是過於厚重影響便攜性，就是容量不足難以滿足日常需求，加上台灣潮濕的氣候，讓許多人深受短夾變形、發霉受潮的困擾。這時候，一款尺寸小巧、容量強大的防水短夾，成為消費者期待已久的夢幻逸品。

/ 圖 有你共創提供

「FOLIO Noble商務防水短夾」，即將於 1/15(三) 開始在台上線募資，這款短夾來自日本皮夾募資銷售第一品牌ハレルヤ（Hallelujah），曾推出Tidy等「破千萬銷售系列」爆款，更擁有「 樂天平台皮夾等銷售類別6連霸冠軍 」之殊榮。同源品牌FOLIO此次升級回歸「FOLIO Noble」，不僅解決市面上短夾的痛點，還進一步升級材質與功能性，搶先為台灣用戶帶來真正解決日常需求的全新短夾！

「FOLIO Noble防水商務短夾」僅 8.5cm × 10.5cm，比手機還小，但擁有驚人的系統收納能力：可容納 鈔票20張、硬幣20枚、卡片11張。採用光澤飽滿的真皮材質，手感滑順同時不易變形，更具備防水抗汙的機能，一擦即淨，就算每天使用也能維持完美形象。此外，拉鍊採用日本 YKK拉鍊，滑順耐用，還支援快速感應卡片，一次滿足消費者對便捷生活的需求。

不論是每天通勤、出席商務場合，還是旅行途中，「FOLIO Noble」都能輕鬆放入口袋或小包包中。簡約俐落的設計風格，更展現沉穩內斂的商務魅力，三色選擇——焙茶棕、勃根地紅、曜石黑，無論搭配正裝或休閒穿搭都很適合。

/ 圖 莓姬 Maggie授權，有你共創提供

有你共創-有.設計團隊 一直致力於將高質感、實用性兼具的產品帶給消費者，而「FOLIO Noble商務防水短夾」正是這份用心的最佳體現。1/15(三)將在嘖嘖平台獨家上線，更多商品資訊請上嘖嘖頁面或粉絲專頁查詢。

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