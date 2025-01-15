快訊

教養不平等／不打不罵好難 正向教養成菁英父母專利？

尹錫悅被捕後首發聲！控訴檢方非法調查、國家法律完全瓦解

土地被鄰居占用...嘉義女索賠1180萬天價 地院判賠僅29元

防水、輕巧、大空間！「比手機小，卻能裝下你的生活」—2025必備商務短夾

聯合新聞網／ 有你共創_有設計 uDesign
/ 圖 有你共創提供
/ 圖 有你共創提供

在追求高效與質感的生活裡，短夾已不只是裝鈔票和卡片的工具，更要能象徵品味、兼具實用。然而，市場上常見的短夾，不是過於厚重影響便攜性，就是容量不足難以滿足日常需求，加上台灣潮濕的氣候，讓許多人深受短夾變形、發霉受潮的困擾。這時候，一款尺寸小巧、容量強大的防水短夾，成為消費者期待已久的夢幻逸品。

/ 圖 有你共創提供
/ 圖 有你共創提供

「FOLIO Noble商務防水短夾」，即將於 1/15(三) 開始在台上線募資，這款短夾來自日本皮夾募資銷售第一品牌ハレルヤ（Hallelujah），曾推出Tidy等「破千萬銷售系列」爆款，更擁有「 樂天平台皮夾等銷售類別6連霸冠軍 」之殊榮。同源品牌FOLIO此次升級回歸「FOLIO Noble」，不僅解決市面上短夾的痛點，還進一步升級材質與功能性，搶先為台灣用戶帶來真正解決日常需求的全新短夾！

「FOLIO Noble防水商務短夾」僅 8.5cm × 10.5cm，比手機還小，但擁有驚人的系統收納能力：可容納 鈔票20張、硬幣20枚、卡片11張。採用光澤飽滿的真皮材質，手感滑順同時不易變形，更具備防水抗汙的機能，一擦即淨，就算每天使用也能維持完美形象。此外，拉鍊採用日本 YKK拉鍊，滑順耐用，還支援快速感應卡片，一次滿足消費者對便捷生活的需求。

不論是每天通勤、出席商務場合，還是旅行途中，「FOLIO Noble」都能輕鬆放入口袋或小包包中。簡約俐落的設計風格，更展現沉穩內斂的商務魅力，三色選擇——焙茶棕、勃根地紅、曜石黑，無論搭配正裝或休閒穿搭都很適合。

/ 圖 莓姬 Maggie授權，有你共創提供
/ 圖 莓姬 Maggie授權，有你共創提供

有你共創-有.設計團隊 一直致力於將高質感、實用性兼具的產品帶給消費者，而「FOLIO Noble商務防水短夾」正是這份用心的最佳體現。1/15(三)將在嘖嘖平台獨家上線，更多商品資訊請上嘖嘖頁面或粉絲專頁查詢。

嘖嘖募資平台

官方粉絲專頁

日本 消費者

延伸閱讀

全球銷量最好的IKEA藍色購物袋 設計靈感竟來自台灣工地？

最潮穿戴科技！「三星Galaxy Ring智慧戒指」在台上市　輕盈時尚兼具睡眠分析、追蹤運動數據

台灣換不到！他秀2張「全世界最美鈔票」 同好齊喊：值得裱框

【重磅快評】十二強奪冠要花六億改鈔票 浪費公帑又侵犯央行職權

相關新聞

防水、輕巧、大空間！「比手機小，卻能裝下你的生活」—2025必備商務短夾

在追求高效與質感的生活裡，短夾已不只是裝鈔票和卡片的工具，更要能象徵品味、兼具實用。然而，市場上常見的短夾，不是過於厚重影響便攜性，就是容量不足難以滿足日常需求，加上台灣潮濕的氣候，讓許多人深受短夾變形、發霉受潮的困擾。這時候，一款尺寸小巧、容量強大的防水短夾，成為消費者期待已久的夢幻逸品。

過年高檔伴手禮烏魚子質量均佳 水產達人傳授選購及品嘗秘訣

快過年了，嘉義縣是國內烏魚子生產重鎮，烏魚子不只是高貴年貨食材，也是伴手禮高檔禮品，今年縣府未辦行嚴選黃金烏魚子評選競賽...

想瘦但又嘴饞！好市多人氣低熱量零食推薦

減肥的路上，嘴饞真的太難熬了，救星來啦～網友瘋狂激推的好市多必買健康零食，快來瞧瞧這些甩肉期間也能放心吃的推薦，讓你減重更輕鬆！

SEVENTEEN、GD常吃的「藥菓」是什麼？李多慧狂買15萬

韓籍啦啦隊女神李多慧在1月12日上傳個人最新影片。影片中，李多慧特別將個人的YouTube部份收益捐款給台灣兒童福利機構...

鬼塚虎MEXICO 66新進化 6款金屬色狂飆Y3K未來感

Onitsuka Tiger鬼塚虎2025一開春就來個「超閃」新鞋款，全新推出MEXICO 66 SD METALLIC...

一杯288！UG推「24K金箔奶茶」 再送開運招財組

春節腳步將至，來杯招財開運的手搖飲吧！「UG」限時推出使用一整片「24K金箔」的開運新品「金箔雲頂」，帶來豪華奢侈的招財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。