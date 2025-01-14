新科米其林1星餐廳A 春節客座澳門最佳牛排館永利扒房

甫於2024年獲得米其林一星肯定的台北法料餐廳「Restaurant A」，2025年將展開全年度的世界客座巡迴。首站將於1月24、25日晚餐，客座澳門最佳牛排館——連年榮獲《富比士旅遊指南》五星級餐廳肯定的澳門永利皇宮永利扒房，帶著餐廳「A」最受好評的米其林無酒精配飲，攜手葡萄牙籍主廚區文禮（Helder Sequeira Amaral），共譜「寶島米其林法餐新寵．宴遇五星級炙尊扒房」四手餐會。

餐廳「A」主廚主廚黃以倫（Chef Alain Huang）這次將以歐洲餐點、法式料理結構為基礎，加上獨特的亞洲風味，創作出讓人意想不到的組合。套餐開胃小點由兩位星廚攜手設計，其中餐廳「A」將端出經典的可食軟木塞開場，全新的「松露朝鮮薊」口味，讓人耳目一新。此外，為呼應區文禮的葡萄牙背景，Chef Alain更特別以馬介休魚子醬球搭配番茄湯作為壓軸開胃小點，以創新組合元素呈現葡式風情。

Chef Alain這次也特別針對新春節慶，獻上喜氣的「紅色螯蝦溫沙拉」。以甜菜蔬果汁製作脆餅，搭配紫蘇風味的白蘿蔔、甜菜根，以及紅色紫蘇葉、薄荷葉、野莧菜，和醃漬過的洋蔥圈，由上而下分層而食、入口溫度從低到高；主要食材挪威螯蝦先以炭烤處理，保留彈牙鮮嫩，螯蝦肉以七香粉和生蠔醬提鮮，酸奶蒔蘿醬汁為底，桌邊服務淋上代表台灣風味的刺蔥油。

當晚主菜是以麴養乾熟30天的炭烤紐約客牛排，將來自西班牙 Cazurra Farm 的牛肉，精心乾式熟成，再以當季黑松露、雪利酒醬汁襯托，完成歐陸料理極致饗宴。