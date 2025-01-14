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「御姐」風雷艾美辣秀黑絲長腿 全身最閃精品解密了！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
新生代女星雷艾美過去都以陽光、運動、開朗印象，近日並配戴上TISSOT全新杜魯爾系列自動計時碼表，大秀成熟氣息。圖／TISSOT提供
新生代女星雷艾美過去都以陽光、運動、開朗印象，近日並配戴上TISSOT全新杜魯爾系列自動計時碼表，大秀成熟氣息。圖／TISSOT提供

一年之初，除了值得展望、同樣值得回顧。瑞士180年手表「老字號」天梭表（TISSOT）近日大手筆邀請了亞洲形象大使韓國演員李棟旭、中國大陸女星劉亦菲、演而優則主持並獲2024金鐘獎肯定的新生代陽光女星雷艾美一同配戴Tissot表，呈現或優雅或活力的時尚造型，同時並發表品牌2025年新品：Chemin Des Tourelles杜魯爾系列，以34或42毫米的合計12款新品自動並加碼2只自動計時碼表，輕快開春。

曾演出《孤單又燦爛的神—鬼怪》、《觸及真心》與《九尾狐傳系列》的李棟旭原本就是TISSOT亞洲形象大使，本次配戴了一款型號T1394071104800、精鋼材質42毫米藍色面盤的Tourelles杜魯爾系列自動表，展現冷靜、智慧的紳士風範；日前才與「小安」安海瑟薇的劉亦菲手上的表款則與李棟旭為相似款，但尺寸為34毫米，符合東方女性的纖細手腕尺寸；去年10月因為主持《上山下海過一夜》獲得金鐘獎肯定的雷艾美（Emmie Ries），過往總以運動、健康、開朗形象曝光，本次則大走「御姐」風，將長髮盤起、以一身閃亮黑色禮服大秀黑絲長腿，更讓人對她手上棕色面盤、PVD玫瑰金的Chemin Des Tourelles杜魯爾計時碼表目不轉睛，驚豔連連！

本次推出的TISSOT 2025新品Tourelles杜魯爾系列，共分為10款自動腕表與2款計時碼表。其中自動腕表再細分為42與34毫米兩種尺寸，並搭配鈦合金的Nivachron抗磁力游絲，以及具備80小時動力儲存的Powermatic 80自動機芯，搭配上藍、黑、銀色面盤與淺藍、紅色、淺黃色表帶後，呈現柔美或紳士的多元風格，訂價全數30,000有找；Tourelles杜魯爾系列計時碼表則使用了從經典「名機」Valjoux 7753改造而成的A05.231計時碼表機芯，除了具有鈦合金的Nivachron抗磁游絲，動力儲存可達68小時，同時誤差值約為每天(+/-)5 秒，雖未交付瑞士天文台檢測，卻有不亞於瑞士天文台認證的精密規格。

其中雷艾美配戴的則為42毫米、PVD玫瑰金表殼的計時碼表款式，像徵新時代的女性，精準掌握時間與生命的節奏，以玫瑰金色搭配強大自信與遠見，游刃有餘、走自己的路。

TISSOT 杜魯爾系列自動上鍊機械腕表34mm、紅色款，26,200元。圖／TISSOT提供
TISSOT 杜魯爾系列自動上鍊機械腕表34mm、紅色款，26,200元。圖／TISSOT提供
TISSOT 杜魯爾系列自動上鍊機械腕表34毫米、香檳金色款，27,300元。圖／TISSOT提供
TISSOT 杜魯爾系列自動上鍊機械腕表34毫米、香檳金色款，27,300元。圖／TISSOT提供
TISSOT 杜魯爾系列自動計時碼表42mm、玫瑰金色款，56,900元。圖／TISSOT提供
TISSOT 杜魯爾系列自動計時碼表42mm、玫瑰金色款，56,900元。圖／TISSOT提供
新生代女星雷艾美過去都以陽光、運動、開朗印象，近日並配戴上TISSOT全新杜魯爾系列自動計時碼表，大秀成熟氣息。圖／TISSOT提供
新生代女星雷艾美過去都以陽光、運動、開朗印象，近日並配戴上TISSOT全新杜魯爾系列自動計時碼表，大秀成熟氣息。圖／TISSOT提供
新生代女星雷艾美。圖／TISSOT提供
新生代女星雷艾美。圖／TISSOT提供
TISSOT今日發表2025新品，其中並以Tourelles杜魯爾系列為主打系列，細分為34、42毫米，男女皆宜。圖／TISSOT提供
TISSOT今日發表2025新品，其中並以Tourelles杜魯爾系列為主打系列，細分為34、42毫米，男女皆宜。圖／TISSOT提供
劉亦菲。圖／TISSOT提供
劉亦菲。圖／TISSOT提供
TISSOT亞洲形象大使韓國演員李棟旭配戴了天梭表全新杜魯爾系列自動表，斯文氣質。圖／TISSOT提供
TISSOT亞洲形象大使韓國演員李棟旭配戴了天梭表全新杜魯爾系列自動表，斯文氣質。圖／TISSOT提供

女星 瑞士 腕表

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