7-ELEVEN 搶攻尾牙祭祀商機 拜拜用大雞腿開賣

農曆新年倒數，年味已越來越濃。統一超（2912）旗下7-ELEVEN指出，春節假期許多店家未營業，為滿足民眾祭祀需求，7-ELEVEN推出多款適合祭拜地基主的「大雞腿」系列商品，並為尾牙日習俗準備的「晶英滷肉刈包」，預計將帶來一波新年買氣。

7-ELEVEN觀察到消費者準備祭祀供品偏向購買熟食，傳聞地基主喜歡吃雞腿，民眾拜拜會準備雞腿或雞腿便當，特別是除夕當天雞腿相關商品銷售表現可較前一周翻倍成長，7-ELEVEN祭出多款雞腿商品，包含新春包裝的雞腿便當「極饗-豪華奮起湖特製便當」、自1月22日起自有品牌御料小館與21風味館合作推出冷凍規格適合存放在冰箱的「御料小館x21Plus 美式烤雞腿」，以及哈燒專櫃也推出現烤「古早味烤雞腿」2月4日前還可享2件99元超值優惠！鎖定住宅、商業型門市加強備貨，便利民眾準備除夕祭拜需求。

此外，今年的尾牙日為1月15日，7-ELEVEN「星級饗宴」與台南晶英酒店主廚共同開發「晶英滷肉刈包」 期望帶來招財好運！

每年尾牙日坊間有吃「刈包」習俗，刈包外型像飽滿的錢包，有將好運留住的「虎咬豬（福咬住）」之意，藉此祝福來年荷包滿滿。7-ELEVEN攜手台南晶英酒店主廚將旗下中餐廳晶英軒的招牌名菜「黑晶叉燒」變身「晶英滷肉刈包」以古法滷煮軟嫩豬五花，肉重量較去年提升80%，吃起來豐潤、不膩口，搭配鹹香微辣酸菜，也可依個人喜好撒上甜甜花生糖粉，口味層次豐富，包裝更貼心不沾手設計，方便隨時享用。自即日起至1月21日 OPENPOINT APP會員可以1點加價78元購買，或於1月21日前搭配指定湯品（酸菜豬血湯或阿桐阿寶四神湯）可享88折優惠。