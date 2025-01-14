Bottega Veneta蛇年推薦新品 編織工藝拼色玩味

2025是農曆「蛇」年，蛇不僅是廣泛出現在遠古文明之中，成為跨越文化、地理疆界的特殊生物，蛇的鱗片更呈現了幾何之美，神秘而危險。義大利時尚品牌Bottega Veneta近日發表了2025蛇年系列新品，透過品牌經典的編織工藝與拼色技法，呈現明亮輕快的新年色彩印象。

以台灣原住民文化中常見的百步蛇圖騰為例，不僅有階級、貴族的意涵，更透過幾何圖騰，呈現直觀的印象。本次Bottega Veneta繼續借重品牌的Intrecciato工藝：一種以手工反覆將皮革穿透交織的編織技法，創造出純色或拼色的小型皮革單品。