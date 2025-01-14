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Bottega Veneta蛇年推薦新品 編織工藝拼色玩味

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Bottega Veneta以品牌的Intrecciato編織工藝結合拼色視覺，展現幾何風格的蛇年新品。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta以品牌的Intrecciato編織工藝結合拼色視覺，展現幾何風格的蛇年新品。圖／Bottega Veneta提供

2025是農曆「蛇」年，蛇不僅是廣泛出現在遠古文明之中，成為跨越文化、地理疆界的特殊生物，蛇的鱗片更呈現了幾何之美，神秘而危險。義大利時尚品牌Bottega Veneta近日發表了2025蛇年系列新品，透過品牌經典的編織工藝與拼色技法，呈現明亮輕快的新年色彩印象。

以台灣原住民文化中常見的百步蛇圖騰為例，不僅有階級、貴族的意涵，更透過幾何圖騰，呈現直觀的印象。本次Bottega Veneta繼續借重品牌的Intrecciato工藝：一種以手工反覆將皮革穿透交織的編織技法，創造出純色或拼色的小型皮革單品。

Bottega Veneta的蛇年新品並以黑色、橄欖色、米白三色為主色系，帶來了卡夾、卡片夾、長夾、隨身小包與束口袋等多元單品，訂價約在11,600元至94,500元間，可成為收到紅包後犒賞自己的輕巧心意；同時該系列的拉鏈皮標也藏入設計用心，金屬拉鍊的皮標改為一個歪曲的綠或紅色幾何形狀，像是一條扭動的小蛇、也像是蛇嘴中的舌頭，輕巧趣味，改變蛇危險的印象，幽默迎新。

Bottega Veneta Intrecciato 編織皮革零錢卡夾，24,800元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Intrecciato 編織皮革零錢卡夾，24,800元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Intrecciato 編織皮革斜背包，94,500元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Intrecciato 編織皮革斜背包，94,500元。圖／Bottega Veneta提供
除了皮革編織工藝是皮件特色，Bottega Venetak的蛇年新品的拉鍊皮標也改為紅色的蛇信，另人不禁莞爾。圖／Bottega Veneta提供
除了皮革編織工藝是皮件特色，Bottega Venetak的蛇年新品的拉鍊皮標也改為紅色的蛇信，另人不禁莞爾。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Intrecciato 編織皮革卡夾，14,700元。圖／Bottega Veneta提供
Bottega Veneta Intrecciato 編織皮革卡夾，14,700元。圖／Bottega Veneta提供

品牌 蛇年

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