Bottega Veneta蛇年推薦新品 編織工藝拼色玩味
2025是農曆「蛇」年，蛇不僅是廣泛出現在遠古文明之中，成為跨越文化、地理疆界的特殊生物，蛇的鱗片更呈現了幾何之美，神秘而危險。義大利時尚品牌Bottega Veneta近日發表了2025蛇年系列新品，透過品牌經典的編織工藝與拼色技法，呈現明亮輕快的新年色彩印象。
以台灣原住民文化中常見的百步蛇圖騰為例，不僅有階級、貴族的意涵，更透過幾何圖騰，呈現直觀的印象。本次Bottega Veneta繼續借重品牌的Intrecciato工藝：一種以手工反覆將皮革穿透交織的編織技法，創造出純色或拼色的小型皮革單品。
Bottega Veneta的蛇年新品並以黑色、橄欖色、米白三色為主色系，帶來了卡夾、卡片夾、長夾、隨身小包與束口袋等多元單品，訂價約在11,600元至94,500元間，可成為收到紅包後犒賞自己的輕巧心意；同時該系列的拉鏈皮標也藏入設計用心，金屬拉鍊的皮標改為一個歪曲的綠或紅色幾何形狀，像是一條扭動的小蛇、也像是蛇嘴中的舌頭，輕巧趣味，改變蛇危險的印象，幽默迎新。
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