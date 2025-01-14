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這個聯名有點狂！飛利浦攜手「杜蕾斯」推情人節限定組

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
飛利浦Sonicare × 杜蕾斯Durex情人節聯名限定「浪漫共振組」。圖／飛利浦提供
飛利浦Sonicare × 杜蕾斯Durex情人節聯名限定「浪漫共振組」。圖／飛利浦提供

農曆年還沒來，情人節限定組合搶先報到！飛利浦Sonicare今年來點不一樣，宣布攜手衛生套品牌杜蕾斯Durex，推出電動牙刷與衛生套的聯名限定組合，提供消費者最到位的情人節必勝組，接吻前確保清新口氣到親密時刻的必備單品，一次準備到位，自信迎接與伴侶的浪漫時刻。

這次情人節聯名限定共推出「浪漫共振組」與「輕奢享愛組」2種組合選擇，2種電動牙刷型號皆搭配杜蕾斯超薄裝衛生套12入，將於1月15日正式推出於momo購物網限定販售。透過每分鐘30,000次的音波震動，可以驅動水流，深入齒縫、溫和且有效清潔口腔死角，更輕鬆、高效的正確清潔牙齒，不讓擾人口氣問題在親密時刻攪局。

其中「浪漫共振組」搭配繽紛多色的飛利浦Sonicare輕柔舒敏音波電動牙刷（小彩刷HX2411）與杜蕾斯超薄裝衛生套12入，限定組合價1,799元於，更加碼贈送5支輕柔潔淨刷頭，足足可使用15個月，小資情侶輕鬆入手。

「輕奢享愛組」則是搭配擁有清潔、亮白、SPA按摩等5種模式的飛利浦Sonicare輕柔多效音波電動牙刷（小亮刷HX2491），適合特別注重牙齒美白的朋友，還附贈質感隨身旅行盒，同樣搭配杜蕾斯超薄裝衛生套12入，限定組合價2,990元。

飛利浦Sonicare × 杜蕾斯Durex情人節聯名限定「輕奢享愛組」。圖／飛利浦提供
飛利浦Sonicare × 杜蕾斯Durex情人節聯名限定「輕奢享愛組」。圖／飛利浦提供

情人節 飛利浦

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