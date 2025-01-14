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PlayStation推新年優惠 PS5現折1,600元 買再抽電視、30周年限量版組合包

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
活動期間PlayStation 5主機現省1,600元。圖／SIET提供
活動期間PlayStation 5主機現省1,600元。圖／SIET提供

每年農曆新年前PlayStation玩家們最關注的優惠活動又來了！今年適逢PlayStation 30周年，盛大推出「新年玩樂Level-Up」活動，只要購買全新PlayStation 5就有機會贏得有錢也難買到的PS5數位版－30周年限量版組合包、PlayStation Portal遙控遊玩機、PlayStation Store禮物卡及Sony Bravia電視等眾多好禮。

1月17日至2月17日期間，購買PS5主機並登記報名參加，即可試手氣拼開運抽獎，有機會贏得包括Sony Bravia電視等眾多夢幻豪華獎品。此外，於活動期間具備PS Plus會籍的參加者，更可獲贏得特別獎的機會，贏取包括PlayStation 5數位版－30周年限量版組合包、DualSense無線控制器 – Monster Hunter Wilds限量版，及PlayStation Portal遙控遊玩機等獎品。

1月17日至2月2日期間，也將於指定零售通路同步推出有感現折優惠，PlayStation 5主機現省1,600元、PS VR2現省最高7,800元、DualSense無線控制器現省300元、PULSE Elite無線耳機組現省600元，及PULSE Explore無線耳塞式耳機現省900元；另外，眾多PS5熱門精選遊戲也有折扣優惠，最低890元起就能入手。

另外，1月17日22:59前還有PlayStation Store節日限定優惠倒數，精選遊戲新加入限時降價，優惠陣容包括《鐵拳8》數位豪華版、《劍星》、《霍格華茲的傳承》數位豪華版、《SILENT HILL 2》Deluxe Edition等，玩家們快打開PlayStation Store挖寶。

SIET本次攜手知名嘻哈歌手美麗本人，將於1月17日推出1支以PlayStation為靈感的活動影片。圖／SIET提供
SIET本次攜手知名嘻哈歌手美麗本人，將於1月17日推出1支以PlayStation為靈感的活動影片。圖／SIET提供
PlayStation Store節日限定優惠倒數計時。圖／SIET提供
PlayStation Store節日限定優惠倒數計時。圖／SIET提供
1月17日至2月17日期間，購買PS5主機並登記報名參加，即可試手氣拼開運抽獎。圖／SIET提供
1月17日至2月17日期間，購買PS5主機並登記報名參加，即可試手氣拼開運抽獎。圖／SIET提供
1月17日至2月17日期間，購買PS5主機並登記報名參加，即可試手氣拼開運抽獎。圖／SIET提供
1月17日至2月17日期間，購買PS5主機並登記報名參加，即可試手氣拼開運抽獎。圖／SIET提供

主機 組合包

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