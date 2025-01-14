最潮穿戴科技！「三星Galaxy Ring智慧戒指」在台上市　輕盈時尚兼具睡眠分析、追蹤運動數據

許多人會透過智慧裝置追蹤個人健康狀況，隨著數位健康意識抬頭，穿戴裝置發展也更加蓬勃。三星電子不斷精進創新，日前推出旗下全新型態產品－智慧戒指Samsung Galaxy Ring，將多年成熟的感應器技術及最新AI科技淬鍊至小巧機身中，具備全天候健康監測、智慧生態圈無縫串聯性、時尚舒適的配戴體驗等3大特色。三星內部資料顯示，Samsung Galaxy Ring用戶每週使用裝置的平均時間是僅使用Watch用戶的2.6倍，近6成的Galaxy Ring用戶最常使用Samsung Health應用程式中的睡眠功能，顯見智慧戒指即將引領穿戴裝置邁向嶄新未來。

Samsung Galaxy Ring在輕巧袖珍的機身內，搭載先進的心率感應器、加速度感應器與體溫感應器，結合領先業界的睡眠分析功能以及睡眠AI演算法，提供睡眠期間翻身、睡眠延遲、心跳與呼吸速率等數據，協助瞭解自我睡眠模式；夜間體溫監測記錄能更準確地預測生理週期。此外，透過身體能量指數功能，AI將依據睡眠、活動、睡眠心跳率與變化等4大因素評估身體與心理狀態，讓用戶更有意識地掌握體能狀態。所有數據資料將整合至Samsung Health，只需在一個平台便可瀏覽所有健康資訊，無需額外訂閱。

Samsung Health也將進一步更新，陸續推出更多睡眠輔助功能，包括結合SmartThings，共同分析睡眠環境，如溫度、濕度、空氣質量、光線強度，並於上午提供睡眠環境報告（Sleep environment report）與優化建議，輕鬆打造理想睡眠條件；睡眠時間指導（Sleep time guidance）能根據睡眠模式和作息，推薦最佳就寢時間並提供改善建議；全新正念追蹤功能（Mindfulness tracker）則透過情緒監控、呼吸練習和冥想指引，幫助提升心理健康與睡眠品質，全面支持個人化的健康需求。

Samsung Galaxy Ring亦助力使用者養成良好運動習慣，能自動追蹤走路、跑步等活動，並記錄步數、運動時間、卡路里消耗等數據；若偵測到長時間靜坐，靜止提醒則會發出通知提醒用戶起身活動。借助電池效能最長7天的續航力（電池續航力因戒指尺寸而異），省去頻繁充電。

除了日常健康管理，Samsung Galaxy Ring還能無縫串聯Galaxy生態圈，透過簡單的手勢控制，讓生活更便利。例如串聯Galaxy智慧型手機後，用戶可透過雙指互點兩下操控相機快門輕鬆拍照，或關閉手機上的鬧鐘。當遺失戒指時，可透過Galaxy智慧手機中的「尋找我的戒指」功能定位裝置搜尋。

Samsung Galaxy Ring邊框採用堅韌鈦金屬外框，得以抵抗日常磨損，並具備IP68防塵防水等級、10 ATM防水效能；曲面設計與肌膚緊密貼合，打造輕盈、零負擔的配戴體驗。流線外型展現簡約俐落的科技感，提供鈦岩黑、鈦曜銀、鈦馥金3種顏色、11種尺寸選擇，可完美因應任何穿搭風格與戒圍需求。充電盒設計亦充滿巧思，致敬首飾盒的翻蓋設計，增添精緻質感，內部配置LED燈，搭配透明盒身可輕鬆查看戒指電量與充電狀況，從裡到外都是高顏值的代表。