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最潮穿戴科技！「三星Galaxy Ring智慧戒指」在台上市　輕盈時尚兼具睡眠分析、追蹤運動數據

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
最潮穿戴科技！三星Galaxy Ring智慧戒指正式在台上市，健康全天守護，智慧生態圈無縫串聯，低調不減時尚風采。圖／三星提供
最潮穿戴科技！三星Galaxy Ring智慧戒指正式在台上市，健康全天守護，智慧生態圈無縫串聯，低調不減時尚風采。圖／三星提供

許多人會透過智慧裝置追蹤個人健康狀況，隨著數位健康意識抬頭，穿戴裝置發展也更加蓬勃。三星電子不斷精進創新，日前推出旗下全新型態產品－智慧戒指Samsung Galaxy Ring，將多年成熟的感應器技術及最新AI科技淬鍊至小巧機身中，具備全天候健康監測、智慧生態圈無縫串聯性、時尚舒適的配戴體驗等3大特色。三星內部資料顯示，Samsung Galaxy Ring用戶每週使用裝置的平均時間是僅使用Watch用戶的2.6倍，近6成的Galaxy Ring用戶最常使用Samsung Health應用程式中的睡眠功能，顯見智慧戒指即將引領穿戴裝置邁向嶄新未來。

Samsung Galaxy Ring在輕巧袖珍的機身內，搭載先進的心率感應器、加速度感應器與體溫感應器，結合領先業界的睡眠分析功能以及睡眠AI演算法，提供睡眠期間翻身、睡眠延遲、心跳與呼吸速率等數據，協助瞭解自我睡眠模式；夜間體溫監測記錄能更準確地預測生理週期。此外，透過身體能量指數功能，AI將依據睡眠、活動、睡眠心跳率與變化等4大因素評估身體與心理狀態，讓用戶更有意識地掌握體能狀態。所有數據資料將整合至Samsung Health，只需在一個平台便可瀏覽所有健康資訊，無需額外訂閱。

Samsung Health也將進一步更新，陸續推出更多睡眠輔助功能，包括結合SmartThings，共同分析睡眠環境，如溫度、濕度、空氣質量、光線強度，並於上午提供睡眠環境報告（Sleep environment report）與優化建議，輕鬆打造理想睡眠條件；睡眠時間指導（Sleep time guidance）能根據睡眠模式和作息，推薦最佳就寢時間並提供改善建議；全新正念追蹤功能（Mindfulness tracker）則透過情緒監控、呼吸練習和冥想指引，幫助提升心理健康與睡眠品質，全面支持個人化的健康需求。

Samsung Galaxy Ring亦助力使用者養成良好運動習慣，能自動追蹤走路、跑步等活動，並記錄步數、運動時間、卡路里消耗等數據；若偵測到長時間靜坐，靜止提醒則會發出通知提醒用戶起身活動。借助電池效能最長7天的續航力（電池續航力因戒指尺寸而異），省去頻繁充電。

除了日常健康管理，Samsung Galaxy Ring還能無縫串聯Galaxy生態圈，透過簡單的手勢控制，讓生活更便利。例如串聯Galaxy智慧型手機後，用戶可透過雙指互點兩下操控相機快門輕鬆拍照，或關閉手機上的鬧鐘。當遺失戒指時，可透過Galaxy智慧手機中的「尋找我的戒指」功能定位裝置搜尋。

Samsung Galaxy Ring邊框採用堅韌鈦金屬外框，得以抵抗日常磨損，並具備IP68防塵防水等級、10 ATM防水效能；曲面設計與肌膚緊密貼合，打造輕盈、零負擔的配戴體驗。流線外型展現簡約俐落的科技感，提供鈦岩黑、鈦曜銀、鈦馥金3種顏色、11種尺寸選擇，可完美因應任何穿搭風格與戒圍需求。充電盒設計亦充滿巧思，致敬首飾盒的翻蓋設計，增添精緻質感，內部配置LED燈，搭配透明盒身可輕鬆查看戒指電量與充電狀況，從裡到外都是高顏值的代表。

三星宣布Samsung Galaxy Ring正式在台上市，可於三星智慧館使用Galaxy Ring Sizing Kit戒圍套量組選擇最合適的尺寸，建議售價12,990元，預計1月中旬起於三星智慧館、三星商城、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、燦坤3C以及momo購物網等各大經銷通路開賣。

Samsung Galaxy Ring能自動追蹤走路、跑步等活動，並記錄步數、運動時間、卡路里消耗等數據。圖／三星提供
Samsung Galaxy Ring能自動追蹤走路、跑步等活動，並記錄步數、運動時間、卡路里消耗等數據。圖／三星提供
Samsung Galaxy Ring充電盒內部配置LED燈，搭配透明盒身可輕鬆查看戒指電量與充電狀況，從裡到外都是高顏值的代表。圖／三星提供
Samsung Galaxy Ring充電盒內部配置LED燈，搭配透明盒身可輕鬆查看戒指電量與充電狀況，從裡到外都是高顏值的代表。圖／三星提供
Samsung Galaxy Ring串聯Galaxy智慧手機後，用戶可透過雙指互點兩下操控相機快門輕鬆拍照，或關閉手機上的鬧鐘，讓生活更便利。圖／三星提供
Samsung Galaxy Ring串聯Galaxy智慧手機後，用戶可透過雙指互點兩下操控相機快門輕鬆拍照，或關閉手機上的鬧鐘，讓生活更便利。圖／三星提供
Samsung Galaxy Ring電池效能最長可達7天續航力（電池續航力因戒指尺寸而異），智慧生活盡在彈「指」之間。圖／三星提供
Samsung Galaxy Ring電池效能最長可達7天續航力（電池續航力因戒指尺寸而異），智慧生活盡在彈「指」之間。圖／三星提供
Samsung Galaxy Ring「鈦馥金」。圖／三星提供
Samsung Galaxy Ring「鈦馥金」。圖／三星提供
Samsung Galaxy Ring「鈦岩黑」。圖／三星提供
Samsung Galaxy Ring「鈦岩黑」。圖／三星提供
Samsung Galaxy Ring邊框採用堅韌鈦金屬外框，並具備IP68防塵防水等級、10 ATM防水效能。圖／三星提供
Samsung Galaxy Ring邊框採用堅韌鈦金屬外框，並具備IP68防塵防水等級、10 ATM防水效能。圖／三星提供
Samsung Galaxy Ring結合領先業界的睡眠分析功能以及睡眠AI演算法，協助瞭解睡眠模式。圖／三星提供
Samsung Galaxy Ring結合領先業界的睡眠分析功能以及睡眠AI演算法，協助瞭解睡眠模式。圖／三星提供
Samsung Galaxy Ring「鈦曜銀」。圖／三星提供
Samsung Galaxy Ring「鈦曜銀」。圖／三星提供

戒指 睡眠時間

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