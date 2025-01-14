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Seiko、Hamilton、Casio新表開春 精密規劃來年大計

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Seiko與美國滑板潮流品牌HUF推出聯名表款，訂價在兩萬元以內，鎖定年輕次世代族群。圖／SEIKO提供
Seiko與美國滑板潮流品牌HUF推出聯名表款，訂價在兩萬元以內，鎖定年輕次世代族群。圖／SEIKO提供

新年伊始，一只手表或可成為造型也兼具實用功能的工具，為新一年從長計議，近日包含精工（SEIKO）、Hamilton以及CASIO都推出新款時計，聚焦於潮流街頭、日本文化意境與特殊的閃耀礦石半開放面盤，風格多元。

SEIKO的5 Sports與美國潮流品牌HUF聯手推出聯名設計，將SEIKO 1960年代末期的Regatta Timer腕表重新復刻，並融入HUF的設計風格：品牌愛用的綠、紅、藍色出現在表圈內緣，展現青春活力。HUF是由美國設計師Keith Hufnagel於1992年於美國創立的知名滑板運動品牌，品牌調性融合街頭服裝、滑板、運動鞋，台北則於去年成立實體店面格；而本次SEIKO的聯名表款將為全球限量7,000只，使用42.5毫米的精鋼表殼並搭配手上鍊機芯，具有時間、日期、星期顯示功能，除了表冠位於四點鐘方向別出心裁，面盤並有藍色、草寫的Automatic字樣，訂價13,500元。

漢米爾頓（Hamilton）的新品爵士大師系列Open Heart腕表則選用了砂金石成為手表面盤材質，因為採用半開放式設計所以讓面盤下的H-10自動上鍊機芯若隱若現，隱約得見像是魚鱗紋圓點打磨、寶石軸承等細節，對比上砂金石天然的反光點點，像把銀河的浩瀚微縮在36或42毫米的尺寸裡，同時H-10自動上鍊機芯並使用具優秀抗磁能力的Nivachron™游絲，並帶來80小時動力儲存。

向來是日本街頭潮流中「頂規」強悍模範生的G-SHOCK，則選用了日本傳統工藝技法的「組子細工」（くみこざいく），結合寧靜深邃的青墨色調幾何網格，打造出新款MRG-B2100R-2A。表款表圈以硬度遠高於純鈦的Cobarion®合金打造、精細多達27個零件，表帶則使用柔軟的Dura Soft氟橡膠製表帶。表款並可以藍芽與智慧手機連結、透過應用程式校正時間。功能則有時間、日期與星期顯示，全台限量3只，將在1月底於G-Shock Store Taipei，限量開賣。

MRG-B2100R-2A腕表的表圈不僅使用高硬度和金，表圈結構並由27個零件構成，展現強大抗震力與複雜性。圖／CASIO提供
MRG-B2100R-2A腕表的表圈不僅使用高硬度和金，表圈結構並由27個零件構成，展現強大抗震力與複雜性。圖／CASIO提供
Casio G-Shock MRG-B2100R-2A腕表，12萬元、全台限量3只。圖／CASIO提供
Casio G-Shock MRG-B2100R-2A腕表，12萬元、全台限量3只。圖／CASIO提供
Hamilton 爵士大師系列Open Heart腕表，42毫米、精鋼、H-10自動上鍊機芯、時間顯示，價格店洽。圖／Hamilton提供
Hamilton 爵士大師系列Open Heart腕表，42毫米、精鋼、H-10自動上鍊機芯、時間顯示，價格店洽。圖／Hamilton提供
SEIKO 5 Sports X HUF聯名限量表，13,500元。圖／SEIKO提供
SEIKO 5 Sports X HUF聯名限量表，13,500元。圖／SEIKO提供
爵士大師系列Open Heart腕表因為半開放式的面盤，帶來面盤礦石與機芯的雙重對比驚艷視覺。圖／Hamilton提供
爵士大師系列Open Heart腕表因為半開放式的面盤，帶來面盤礦石與機芯的雙重對比驚艷視覺。圖／Hamilton提供

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