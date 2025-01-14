BenQ全新ScreenBar Halo 2螢幕燈 3大特色、2貼心設計上班族必入手

上班族長時間盯著電腦螢幕看，除了顯示器要精挑細選，適當的燈光安排也不能被忽略。已經推出多款大受好評螢幕燈、筆電燈的BenQ，宣布再推出全新ScreenBar Halo 2，搭載了最新的ASYM-Light非對稱光型、3區控光設計以及100段無階亮度調整旋鈕，提供使用者更舒適且健康的視覺體驗。ScreenBar Halo 2建議售價5,290元，2月28日前購買並於官網登錄分享好評，即可獲贈價值500元Edenred電子點數。

BenQ ScreenBar Halo 2螢幕燈擁有3大優勢，包括使用「ASYM-Light非對稱光學技術」，通過精確的光線設計，將光源聚焦於桌面，避免照射到電腦螢幕，徹底消除螢幕反光的困擾。這項技術利用光線的非對稱分佈，使光線能夠均勻照亮桌面85 x 50cm工作範圍，讓光線94.9%照射在正確位置，同時避免不必要的光線干擾，保護眼睛免受反光造成的視覺疲勞。

運用「反射鋁片3段曲率設計」，達成從上方、左右、下方3區光線獨立控光，精準控制光線分布在螢幕周圍，讓光源更加均勻分布，並可根據使用者需求調整所需亮度及色溫。另外，獨家開發演算法，機台出廠皆經過色溫校正，確保色溫公差符合ANSI色溫要求。ScreenBar Halo 2旋鈕的軸承內外環與滾珠，皆採用具備高硬度與優異耐磨特性的GCr15高碳鉻軸承鋼，不僅亮度0～100%隨心調整，色溫也能在2700K～6500K內，透過旋鈕自由改變高達152段的色溫設定（色溫調整單位為25），100段無階調整，精準控制每一道光。

ScreenBar Halo 2研發全新夾持結構設計，除讓燈具更加穩定，並可將夾持螢幕厚度範圍提升2倍（0.43～6cm）之外，更可藉由ToF飛時測距原理，偵測螢幕前方直徑60公分範圍內之移動物體，藉以達成入/離席偵測功能，方便又省電。另外，BenQ的前後3區補光技術配合自動感應調光技術，還能根據周圍環境光線自動調整光強度，確保在不同時間或環境中，維持照度500 lux，讓照明始終保持在最佳狀態，享受理想的光線效果。