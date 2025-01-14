KKBOX 風雲榜演唱會 將邀南韓天團 SUPER JUNIOR-D&E表演

亞洲最大AI多媒體科技集團科科科技（KKCompanyTechnologies）旗下音樂串流平台KKBOX成立將滿20周年，宣布年度盛會風雲榜演唱會將於4月19日前進高雄巨蛋開唱，並公開包括年度風雲榜單、百大風雲歌手、重量級嘉賓，以及第一波索票活動等多項資訊，邀請所有樂迷粉絲在新年度一起共襄盛舉，享受創作者與音樂綻放的精彩瞬間。

第 20 屆 KKBOX 風雲榜延續「聽音樂，從未改變。Whenever, Music Matters.」理念並以「綻放」為題，邀請曾參與金馬獎與金曲獎的設計團隊 MixCode Studio 操刀主視覺，將音樂元素解構化為絢麗花朵，以層疊花瓣描繪聽覺與視覺的交融，並透過花朵的生長綻放展現音樂的誕生與傳遞。

科科科技亞太事業區暨 KKBOX 總經理葉展昀表示，第 20 屆風雲榜是KKBOX見證音樂無限可能的重要里程碑，持續與所有熱愛音樂的夥伴們攜手前行，同時不斷拓展聆聽探索的體驗，讓音樂的多元風貌在舞台上精彩綻放，傳遞無界限的感動與力量。

慶祝迎來 20 周年，KKBOX 風雲榜也率先公布韓國人氣天團 SUPER JUNIOR 將在睽違 6 年後，以子團體 SUPER JUNIOR-D&E 重返風雲榜擔任重量級表演嘉賓。SUPER JUNIOR 20 年來在KKBOX 韓語專輯榜創下稱霸 209 周冠軍的歷史紀錄，也是首位以及最多次入選 KKBOX 風雲榜年度風雲歌手的非華語歌手。子團體 SUPER JUNIOR-D&E 去年接連推出《606》、《YOU&ME》、《INEVITABLE》等迷你專輯，作品橫跨日韓雙語，其中有13首歌曲進入KKBOX風雲榜年度單曲累積榜，《606》更在韓語專輯周榜創下連續5週冠軍的好成績。成員銀赫和東海將在4月19日當天表演。