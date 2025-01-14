又一間漲價！鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」2月6日全面調漲
漲聲響起！位於新北板橋的人氣名店「小潘蛋糕坊」預告，將於2月6日調整全面產品價格，漲幅將再公告。對於喜愛鳳梨酥、蛋黃酥的粉絲，未來恐得多花一點錢了。
每逢佳節必定大排長龍的「小潘蛋糕坊」，店內販售鳳凰酥、蛋黃酥與各式糕點，獲得許多民眾喜愛。近年隨著物價成本上升，小潘蛋糕坊也逐步調整產品價格。包括鳳梨酥、鳳凰酥、蛋黃酥、麵包、蛋糕等品項，自2022年起均有陸續調整過價錢。此次小潘蛋糕坊也預計將在2月6日針對所有產品調漲，漲價幅度仍待業者進一步公佈。
除了小潘蛋糕坊之外，同為烘焙名店的「陳耀訓．麵包埠」，去年中秋檔期就針對招牌的蛋黃酥調高價格，由原本的每顆平均98元，調整為112.5元。其他如「不二糕餅」、「法朋」等品牌，也於去年起陸續調整產品售價。
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