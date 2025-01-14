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關曉彤美秀FRED新春吉祥珠寶 De Beers頌揚原始之美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FRED全球品牌代言人關曉彤演繹2025年新春珠寶。圖／FRED提供
FRED全球品牌代言人關曉彤演繹2025年新春珠寶。圖／FRED提供

迎接2025乙巳蛇年，法過現代珠寶品牌FRED全球品牌代言人關曉彤，特別配戴新春珠寶演繹FRED新年形象，展現如陽光般的活力與溫暖，共迎新歲。她在系列形象中配戴的Force 10系列，以代表活力的紅色鍊繩結合閃亮金色鍊釦，象徵著財富和繁榮，是彰顯個人風格和品味的新年之選；雙紐帶形狀「∞」圖案的Chance Infinie系列，暗藏幸運數字「8」，今年特別推出的紅寶石款，寓意未來一年的好運與繁榮。而Pretty Woman系列以心心相印的巧思頌揚各種形式的愛，則是送禮表心意的最佳選擇。

De Beers Jewellers則以天然鑽石原石的獨特守護力量迎接2025新春。古代文明早已將鑽石原石的獨特力量視為護身符，Talisman系列以未經加工的天然鑽石原石融入當代珠寶設計，並採用De Beers Jewellers標誌性的serti-poincon「鑿點金工」鑲嵌手法突顯鑽石的光芒，也同時增加了作品的質感。每一件Talisman都是一枚獨一無二的護身符，以天然原始之美，完美呼應金蛇年所代表的變革、智慧和煥新寓意。

De Beers Talisman 18K白金鑽石原石圓牌吊墜項鍊，49萬8,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K白金鑽石原石圓牌吊墜項鍊，49萬8,000元。圖／De Beers提供
模特兒配戴De Beers Talisman系列珠寶。圖／De Beers提供
模特兒配戴De Beers Talisman系列珠寶。圖／De Beers提供
FRED「Chance Infinie」系列項鍊、手鍊及戒指，玫瑰金鑲嵌鑽石、紅寶石︒圖／FRED提供
FRED「Chance Infinie」系列項鍊、手鍊及戒指，玫瑰金鑲嵌鑽石、紅寶石︒圖／FRED提供
De Beers Talisman 18K黃金鑽石原石圈形耳環。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K黃金鑽石原石圈形耳環。圖／De Beers提供
De Beers Talisman You & Me 18K黃金鑽石原石戒指，69,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman You & Me 18K黃金鑽石原石戒指，69,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K黃金鑽石原石圈形耳環，28萬7,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K黃金鑽石原石圈形耳環，28萬7,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K黃金鑽石原石圓牌吊墜項鍊，77萬5,000元。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K黃金鑽石原石圓牌吊墜項鍊，77萬5,000元。圖／De Beers提供
FRED全球品牌代言人關曉彤演繹2025年新春珠寶。圖／FRED提供
FRED全球品牌代言人關曉彤演繹2025年新春珠寶。圖／FRED提供
FRED「Force 10」系列手鍊，黃金、玫瑰金鑲嵌鑽石、紅寶石︒圖／FRED提供
FRED「Force 10」系列手鍊，黃金、玫瑰金鑲嵌鑽石、紅寶石︒圖／FRED提供
FRED「Pretty Woman」系列項鍊，玫瑰金鑲嵌鑽石︒圖／FRED提供
FRED「Pretty Woman」系列項鍊，玫瑰金鑲嵌鑽石︒圖／FRED提供
De Beers Talisman 18K黃金鑽石原石寬版戒指。圖／De Beers提供
De Beers Talisman 18K黃金鑽石原石寬版戒指。圖／De Beers提供

珠寶 蛇年 鑽石

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