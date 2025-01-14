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關曉彤美秀FRED新春吉祥珠寶 De Beers頌揚原始之美
迎接2025乙巳蛇年，法過現代珠寶品牌FRED全球品牌代言人關曉彤，特別配戴新春珠寶演繹FRED新年形象，展現如陽光般的活力與溫暖，共迎新歲。她在系列形象中配戴的Force 10系列，以代表活力的紅色鍊繩結合閃亮金色鍊釦，象徵著財富和繁榮，是彰顯個人風格和品味的新年之選；雙紐帶形狀「∞」圖案的Chance Infinie系列，暗藏幸運數字「8」，今年特別推出的紅寶石款，寓意未來一年的好運與繁榮。而Pretty Woman系列以心心相印的巧思頌揚各種形式的愛，則是送禮表心意的最佳選擇。
De Beers Jewellers則以天然鑽石原石的獨特守護力量迎接2025新春。古代文明早已將鑽石原石的獨特力量視為護身符，Talisman系列以未經加工的天然鑽石原石融入當代珠寶設計，並採用De Beers Jewellers標誌性的serti-poincon「鑿點金工」鑲嵌手法突顯鑽石的光芒，也同時增加了作品的質感。每一件Talisman都是一枚獨一無二的護身符，以天然原始之美，完美呼應金蛇年所代表的變革、智慧和煥新寓意。
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