6人套餐現省5860元！和牛燒肉「旺盛苑」升級了

2019年正式開幕的「旺盛苑和牛燒肉」，近期迎來喬遷之喜與6週年。隨著新店開幕，店內同步改裝升級為「旺盛苑3.0」，持續主打「日本全和牛冷藏肉」。為慶祝6週年，6人包廂套餐原價35,860元，優惠價30,000元，凡於2月28 日前預訂包廂，每桌再招待高級日本酒。

開業6年的旺盛苑近期搬遷至中山晴光商圈，空間增設可容納6人、12人的可打通兩間包廂，同時店內的木牌也清楚標示當日肉品產地。肉品部份，選用宮崎、山形、鹿兒島、大分、岩手等日本知名和牛產地，並標榜全程維持冷鏈配送，藉此保持和牛最大的鮮度與風味，保有和牛的細緻口感。

旺盛苑本次升級，也推出包廂限定套餐，內含多種套餐限定料理、新品，整體肉量達300公克。煮物包含「鹽味燉和牛筋」、「味噌煮伊比利豬」（2選1），還有「海帶芽沙拉」、「泡菜盛合」，以及套餐限定的「千本壽司」，還有堆疊馬糞海膽、和牛泥的「和牛軍艦」，以及招牌的「一品超甜美」。

燒肉部份，設計6種部位、每人180公克的和牛部位，全程均由專人代烤。依序呈現澳洲巧克力和牛的「牛舌角切」，逐步過渡至「特選赤肉」、「特選牛五花」，還有醬味「落下牛五花」，最後再以口感飽滿的「沙朗牛排」、「頸椎肉」收尾，讓油脂含量循序漸進，味蕾也從清爽提昇至醇厚感受。