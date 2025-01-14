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Animage雜誌和吉卜力展 加碼雙重好禮

聯合報／ 本報訊
《Animage雜誌和吉卜力展》全球首度展出，台灣站拍照場景搶先看。圖／聯合數位文創提供
《Animage雜誌和吉卜力展》全球首度展出，台灣站拍照場景搶先看。圖／聯合數位文創提供

「Animage雜誌和吉卜力展」海外首站台灣站，已在華山1914文創園區東2C、D棟盛大開展，由Animage雜誌創刊開始，回顧一九七○年代起日本動漫黃金年代，時任總編輯鈴木敏夫與動畫大師高畑勲、宮﨑駿相遇並共創名作的歷程。

主辦單位加碼由鈴木敏夫繪製的「無臉男」展覽限定貼紙，凡憑票入場的觀眾皆可獲贈一張，此外在展場拍照上傳社群，可換「展覽限定小卡」一張，雙重好禮送完為止。「Animage雜誌和吉卜力展」票券全通路熱賣中（https://pse.is/6vf9wp），喜愛吉卜力的粉絲，絕對不能錯過。

吉卜力 鈴木

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