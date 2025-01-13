Redmi Note 14系列開賣 同場加映耳機、手錶、行動電源

小米近日宣布在台正式推出中階手機Redmi Note 14系列，以及包含Redmi Buds 6 Pro、Redmi Buds 6、Redmi Watch 5、Xiaomi自帶線行動電源10000 165W、Xiaomi自帶線行動電源10000 33W與Xiaomi路由器BE3600等6大新品，除了2月3日前購買指定款手機最高享價值8,620元多重禮遇之外，小米也預告「小米年貨節」1月17日至1月24日開跑，即日起就可以至官網天天簽到、限時搶領優惠券享優惠，年前採購不能錯過這一波。

Redmi Note 14 Pro+ 5G與Redmi Note 14 Pro 5G搭載2億畫素3鏡頭相機，結合旗艦級AI技術，讓影像表現更精準、更出色，此外，全新升級的「金剛骨架」設計，具備防水、防刮、防震功能，更大幅提升耐用性。而Redmi Note 14 5G和Redmi Note 14則配備1.08億畫素超高解析相機與超長續航力，以強大性能滿足用戶需求。Redmi Note 14 Pro+ 5G擁有冰霜藍、午夜黑、薰衣草紫3種顏色供選擇，售價11,999元起；Redmi Note 14 Pro 5G則提供午夜黑、珊瑚綠與薰衣草紫3款顏色選擇，售價9,999元，即日起各通路陸續開賣。

全新Redmi Buds 6 Pro以同軸三單元驅動技術帶來無與倫比的音質表現，配備6.7mm PZT雙高音單元和11mm鈦振膜低音單元，實現高音清晰、低音深沉的音色表現，並榮獲Hi-Res Audio無線認證。提供玄悟黑、冰川白、薰衣紫3種顏色選擇，售價1,799元。Redmi Buds 6則以卓越的主動降噪技術與優異音質，為使用者帶來沉浸式聆聽體驗，提供午夜黑、雲朵白與珊瑚綠3款顏色，售價899元。

Redmi Watch 5則是擁有Redmi Watch系列歷來最大的2.07英寸AMOLED螢幕，結合1500nits 亮度、60Hz刷新率 與324 ppi高解析度，即使在陽光下也能清晰可見。僅2毫米的超窄邊框，將螢幕佔比提升至82%，在不增加手錶尺寸的前提下提供更大顯示空間，並保有輕巧的佩戴感受。Redmi Watch 5更提供20多種獨創振動模式，搭配旋轉錶冠，帶來更細膩的觸覺反饋。提供銀灰色、曜石黑、薰衣紫3款顏色選擇，售價2,599元。

經常有電力焦慮的民眾還有2款Xiaomi自帶線行動電源可以入手，10000 165W雙口同充，支援高達165W的功率輸出，不僅能快速為手機充電，更可為筆記型電腦等大功率設備供電，自帶USB-C線，還有數位顯示螢幕可以顯示充電相關資訊，售價999元。另外一款10000 33W外型更輕巧，同樣自帶USB-C充電線，也具備過充、過熱及短路保護等多重防護機制，售價599元。