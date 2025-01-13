飯店爆未提供盥洗用品 環境部：飯店可免費或付費提供
為響應環保，今年元旦起旅宿業者不得主動提供一次性備品，但有民眾抱怨下榻的飯店竟缺乏基本的盥洗用品，變成住宿還得自備大量個人用品。環境部今天澄清，飯店櫃檯可告知民眾，若仍有個人衛生用品需求，採免費或付費方式提供。
針對旅宿用品管制，網路媒體報導民眾誤解「飯店沒有提供一次性備品，就連沐浴乳、洗髮乳都要自己準備」、「飯店不能主動告知，只能等待客人詢問，任何提供備品的意圖都被認定犯規」等情事，環境部表示，洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等4種液態盥洗及保養用品是由小瓶裝改成180毫升以上固定式瓶裝或掛壁式等方式提供；梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品，不得陳列房間等營業場所，但飯店櫃檯可告知民眾，若仍有個人衛生用品需求，採免費或付費方式提供。
根據環境部2023年7月17日公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，旅宿業於今年起應依下列規定辦理，不得提供小於180毫升的小瓶裝洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等4種液態盥洗及保養用品。旅宿業可於盥洗沐浴室改以陳列大於180毫升固定式瓶裝或掛壁式等方式，供消費者使用。
而梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品不得於營業場所陳列，但於其附屬設施、服務設施、客房以外之經營設施陳列者不在此限，例如SPA、三溫暖、游泳池、按摩設施、健身房等。
環境部表示，旅宿業除於訂房時提醒民眾自備個人衛生用品外，民眾入住時若未自備個人衛生用品，可向旅宿業提出需求，由其免費或販售提供。
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