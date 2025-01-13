快訊

飯店不供1次性備品…盥洗用品都得自己帶？ 環境部回應了

日宮崎縣晚間發生規模6.9地震 海嘯警報發布估高度1公尺

聽新聞
0:00 / 0:00

寒流來襲！好市多冬衣高CP值受歡迎 網友激推羽絨衣、發熱衣

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
寒流來襲，好市多冬衣高CP值受歡迎，引發會員們搶購。好市多/提供
寒流來襲，好市多冬衣高CP值受歡迎，引發會員們搶購。好市多/提供

連日寒流低溫冷翻了，美式賣場好市多（Costco）超值冬季服飾系列引發會員搶購，會員們在社群分享，好市多冬衣高CP值，發熱衣、羽絨衣、刷毛褲基本上都可以買，不但超保暖，黑色羽絨衣耐髒摸起來很有份量，盛讚好市多是「被食物耽誤的服飾店」。

一位網友在臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」PO文，自己原本打算「忍過冬天」，但今年台北超低溫，看到很多人分享好市多冬衣，身邊也很多人外套在好市多購買，看到黑五最多人瘋推羽絨衣系列，她入手後發現背心和外套款蠻保暖，羽絨本身蠻有份量，且設計不老氣，其他款式等特價再來買。

PO文引發網友們熱烈回響，發現最受歡迎的是羽絨衣系列，包含背心和外套款式。網友表示，羽絨材質份量十足，特別適合台北潮濕陰冷天氣。「有防水功能還附帽子，單價比外面便宜很多」，有會員分享黑五檔期購入兩件輕便款，實測保暖效果驚人。其中，32 Degrees品牌羽絨衣更獲得網友一致好評。

除了羽絨系列，好市多發熱衣也是熱門品項，網友讚「比優衣庫厚實」、「價格實惠」。不少會員還分享好市多冬衣的多元選擇，像刷毛褲超保暖、羊毛領內搭溫暖推薦、雪靴也值得考慮出國用得上等。

低溫 保暖 好市多

延伸閱讀

免400元！好市多「保暖神物」74折特價 網激推：一次入手4條

他赴好市多採買遇搭訕「能排後面一起結帳？」 網點破：只想蹭會員

大掃除工具選哪款？過來人推好市多「1神器」：每個家庭必備

好市多「好多金」開放折抵！這天前不兌換將歸零 網教實用攻略

相關新聞

飯店爆未提供盥洗用品 環境部：飯店可免費或付費提供

為響應環保，今年元旦起旅宿業者不得主動提供一次性備品，但有民眾抱怨下榻的飯店竟缺乏基本的盥洗用品，變成住宿還得自備大量個...

寒流來襲！好市多冬衣高CP值受歡迎 網友激推羽絨衣、發熱衣

連日寒流低溫冷翻了，美式賣場好市多（Costco）超值冬季服飾系列引發會員搶購，會員們在社群分享，好市多冬衣高CP值，發...

天菜男神Drew Starkey和王一博 超幽默演出LOEWE新形象

LOEWE全新2025春夏系列形象，由攝影師David Sims拍攝，由近期爆紅的好萊塢天菜男神Drew Starkey...

新光三越萌蛇迎新年 攜手藝術家徐至宏打造9大裝置藝術

新光三越自2010年起，每年開春邀請藝術家以12生肖為發想，發揮創意於全台打造空間藝術展，為城市與街頭創作最有氛圍的年味...

王淨現身LV台北101高級珠寶期間限定店 奢華演繹棋盤格

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）高級珠寶期間限定店展開巡迴至第二站，繼去年7月Bellavita寶麗廣塲...

FENDI最新形象大使TWICE MINA 背最新又小又軟Peekaboo

FENDI品牌經典的Peekaboo包款系列推出更為小巧迷你的Peekaboo Soft Small包款。這個在2025...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。