寒流來襲！好市多冬衣高CP值受歡迎 網友激推羽絨衣、發熱衣

連日寒流低溫冷翻了，美式賣場好市多（Costco）超值冬季服飾系列引發會員搶購，會員們在社群分享，好市多冬衣高CP值，發熱衣、羽絨衣、刷毛褲基本上都可以買，不但超保暖，黑色羽絨衣耐髒摸起來很有份量，盛讚好市多是「被食物耽誤的服飾店」。

一位網友在臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」PO文，自己原本打算「忍過冬天」，但今年台北超低溫，看到很多人分享好市多冬衣，身邊也很多人外套在好市多購買，看到黑五最多人瘋推羽絨衣系列，她入手後發現背心和外套款蠻保暖，羽絨本身蠻有份量，且設計不老氣，其他款式等特價再來買。

PO文引發網友們熱烈回響，發現最受歡迎的是羽絨衣系列，包含背心和外套款式。網友表示，羽絨材質份量十足，特別適合台北潮濕陰冷天氣。「有防水功能還附帽子，單價比外面便宜很多」，有會員分享黑五檔期購入兩件輕便款，實測保暖效果驚人。其中，32 Degrees品牌羽絨衣更獲得網友一致好評。

除了羽絨系列，好市多發熱衣也是熱門品項，網友讚「比優衣庫厚實」、「價格實惠」。不少會員還分享好市多冬衣的多元選擇，像刷毛褲超保暖、羊毛領內搭溫暖推薦、雪靴也值得考慮出國用得上等。