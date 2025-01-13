漢堡王14日起部分堡類漲5~10元 這家餐飲集團牛肉麵也要漲

進入2025年，食物通膨持續攀升，連鎖速食業者接連調漲價格。繼麥當勞、肯德基之後，漢堡王宣布14日起調整常態菜單部分產品價格，部分漢堡項目上調5至10元，這已是其連續四年漲價。東方連鎖速食品牌也難以招架，三商餐飲旗下牛肉麵連鎖品牌「品川蘭」預計於1月20日漲價，並透露農曆年後將評估福勝亭等品牌的價格調整計劃。

漢堡王除了調漲產品售價，同時推出全新常態菜單，新增多項常態餐點，加入備受消費者喜愛的無麵包漢堡、雞薯條等人氣美食，並將推出多元化套餐選擇，菜單規劃A、B、C套餐3種組合，原早餐時段供應的堡款也改為全天候供應。

漢堡王表示，此次調漲的13個品項全數為漢堡產品，包括華堡、重磅培根雙層牛肉堡、勁濃安格斯牛肉堡、勁濃培根烤腿堡、華鱈魚堡等，平均漲幅5.6%，調漲10元的包括皇家華堡系列、重磅系列、安格斯系列，其中，以小華堡漲幅最大，漲幅超過9%，華堡漲幅也逾7%。

此外，漢堡王表示，過往以期間限定推出的無麵包漢堡，因主打厚實有飽足感的豪邁肉片，吸引不少肉食愛好者和健身族群，今起與「雞薯條」都成為常態產品。而本月初新上市的黃金QQ球，則加入「3樣100元」的點心優惠餐組，豐富選擇。

除了西式速食連鎖漲不停，東方連鎖速食也同樣撐不住，繼去年三商巧福11月漲價後，三商餐飲旗下牛肉麵連鎖品牌「品川蘭」下周也將調漲，共計17支牛肉麵商品將漲價，預計調漲5~10元，漲幅落在1.7~4%，包括筋肉雙盛牛肉麵、板腱牛肉麵價格由250元漲至260元，特選腱心牛肉麵、雪花牛肉麵也由250元調漲到255元。

三商餐飲表示，牛肉麵餐飲品牌相繼漲價主要反映牛肉價格近一年漲幅已近四成，另外，近期豬肉價格也已接近歷史高點，因此，農曆年後將評估日式豬排專賣店「福勝亭」是否跟進。