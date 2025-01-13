天菜男神Drew Starkey和王一博 超幽默演出LOEWE新形象

LOEWE全新2025春夏系列形象，由攝影師David Sims拍攝，由近期爆紅的好萊塢天菜男神Drew Starkey、女星Taylor Russell及LOEWE全球品牌代言人王一博在煙霧迷離的森林中，分別手持樹枝，或端詳枯葉，或在草地上休息，附近還有撐裙掛在桿子上輕輕飄盪。這組形象大片以直接坦率的風格，將都市時尚移植到大自然之景，傳達人乃大自然一部分的訊息。

系列形象廣告探索身體與風景、姿態及大自然的關係，於加泰隆尼亞Collsacabra地區的Tavertet鄉郊取景，場景情感洋溢，色彩與影像如詩似畫，凸顯了LOEWE長久以來與自然界及其發源地西班牙的深厚牽繫。為慶祝Jonathan Anderson出任創意總監第十年，春夏廣告回歸品牌根源，攝影手法強調品牌與大自然力量的親密連繫，正反映了Jonathan Anderson的初心。