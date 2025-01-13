快訊

中職／十元退隊發文感謝 王齊麟卻挖藏頭詩「沒自願離隊」掀議

台積電高雄第4、5廠擴建環評未過 補正說明後將再闖關

沒有保障的焚城？洛杉磯大火的住宅「拒保困境」

天菜男神Drew Starkey和王一博 超幽默演出LOEWE新形象

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
王一博的燈籠褲隨著他的姿態動作自然垂墜。圖／LOEWE提供
王一博的燈籠褲隨著他的姿態動作自然垂墜。圖／LOEWE提供

LOEWE全新2025春夏系列形象，由攝影師David Sims拍攝，由近期爆紅的好萊塢天菜男神Drew Starkey、女星Taylor Russell及LOEWE全球品牌代言人王一博在煙霧迷離的森林中，分別手持樹枝，或端詳枯葉，或在草地上休息，附近還有撐裙掛在桿子上輕輕飄盪。這組形象大片以直接坦率的風格，將都市時尚移植到大自然之景，傳達人乃大自然一部分的訊息。

系列形象廣告探索身體與風景、姿態及大自然的關係，於加泰隆尼亞Collsacabra地區的Tavertet鄉郊取景，場景情感洋溢，色彩與影像如詩似畫，凸顯了LOEWE長久以來與自然界及其發源地西班牙的深厚牽繫。為慶祝Jonathan Anderson出任創意總監第十年，春夏廣告回歸品牌根源，攝影手法強調品牌與大自然力量的親密連繫，正反映了Jonathan Anderson的初心。

LOEWE一直對原始自然美深深嚮往，這影響到春夏系列的美學神韻，從顏色選擇、布料觸感及飾面質感可見一斑。2025春夏系列的飄逸印花、羽毛、質樸的皮革、燈籠褲和完美梯形輪廓共同塑造這種神采。Taylor Russel赤腳靠在樹上，皮衣的紋理及裙子的珠片與樹皮樹葉一樣鮮明；Drew Starkey坐在樹葉上，身上的金屬鏈上衣在樹林的暖意映襯下閃發冷光，王一博的燈籠褲隨著他的姿態動作自然垂墜，帶點抽象的剪裁在這環境中有點不協調。而Madrid包款，輕羽級Puzzle包款、Flamenco Purse、Squeeze包款及刺繡花卉珠片Toy高跟鞋，或掛在樹上或躺在地上，如一幅幅散發自然韻味的圖畫。

LOEWE 2025春夏系列形象廣告中的Squeeze包。圖／LOEWE提供
LOEWE 2025春夏系列形象廣告中的Squeeze包。圖／LOEWE提供
Taylor Russel演繹LOEWE 2025春夏系列形象廣告。圖／LOEWE提供
Taylor Russel演繹LOEWE 2025春夏系列形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE全球品牌代言人王一博演繹LOEWE 2025春夏系列形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE全球品牌代言人王一博演繹LOEWE 2025春夏系列形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE全球品牌代言人王一博演繹LOEWE 2025春夏系列形象廣告。圖／LOEWE提供
LOEWE全球品牌代言人王一博演繹LOEWE 2025春夏系列形象廣告。圖／LOEWE提供
Drew Starkey演繹LOEWE 2025春夏系列形象廣告。圖／LOEWE提供
Drew Starkey演繹LOEWE 2025春夏系列形象廣告。圖／LOEWE提供
Drew Starkey演繹LOEWE 2025春夏系列形象廣告。圖／LOEWE提供
Drew Starkey演繹LOEWE 2025春夏系列形象廣告。圖／LOEWE提供
刺繡花卉珠片Toy高跟鞋掛在樹上，如散發自然韻味的圖畫。圖／LOEWE提供
刺繡花卉珠片Toy高跟鞋掛在樹上，如散發自然韻味的圖畫。圖／LOEWE提供
Taylor Russel赤腳靠在樹上，皮衣的紋理及裙子的珠片與樹皮樹葉一樣鮮明。圖／LOEWE提供
Taylor Russel赤腳靠在樹上，皮衣的紋理及裙子的珠片與樹皮樹葉一樣鮮明。圖／LOEWE提供
Drew Starkey演繹LOEWE 2025春夏系列形象廣告。圖／LOEWE提供
Drew Starkey演繹LOEWE 2025春夏系列形象廣告。圖／LOEWE提供

品牌 攝影師

延伸閱讀

2024微博之夜得獎名單：趙麗穎榮膺QUEEN，沈騰加冕KING

男神發福大崩壞！2PM泰國王子尼坤「臉腫一圈炸出雙下巴」拜年 粉絲驚呼：認不出

甜辣女神出場誰能贏！虞書欣「深V大爆乳」瘋了...鍾楚曦穿透視禮服光一照全看光

微博之夜變大型結婚現場！他十指緊扣肖戰被封最大贏家

相關新聞

天菜男神Drew Starkey和王一博 超幽默演出LOEWE新形象

LOEWE全新2025春夏系列形象，由攝影師David Sims拍攝，由近期爆紅的好萊塢天菜男神Drew Starkey...

新光三越萌蛇迎新年 攜手藝術家徐至宏打造9大裝置藝術

新光三越自2010年起，每年開春邀請藝術家以12生肖為發想，發揮創意於全台打造空間藝術展，為城市與街頭創作最有氛圍的年味...

王淨現身LV台北101高級珠寶期間限定店 奢華演繹棋盤格

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）高級珠寶期間限定店展開巡迴至第二站，繼去年7月Bellavita寶麗廣塲...

FENDI最新形象大使TWICE MINA 背最新又小又軟Peekaboo

FENDI品牌經典的Peekaboo包款系列推出更為小巧迷你的Peekaboo Soft Small包款。這個在2025...

超可愛！藏壽司「蠟筆小新購物袋、馬克杯」免費帶回家

繼於去年底推出「蠟筆小新扭蛋」、「蠟筆小新主題店」後，「藏壽司」將於1月19日起，再推出兩波蠟筆小新聯名活動，消費滿額就...

獨／BTS、aespa愛店！首爾米其林燒肉「金豬食堂」登台

全台灣的K-POP粉絲、韓式烤肉愛好者注意了！包括BTS、SEVENTEEN、RIIZE、aespa、WayV、NCT ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。