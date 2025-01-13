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新光三越萌蛇迎新年 攜手藝術家徐至宏打造9大裝置藝術

聯合報／ 記者江佩君╱即時報導
新光三越台北信義新天地A11「蛇舞春風」。記者王聰賢／攝影
新光三越台北信義新天地A11「蛇舞春風」。記者王聰賢／攝影

新光三越自2010年起，每年開春邀請藝術家以12生肖為發想，發揮創意於全台打造空間藝術展，為城市與街頭創作最有氛圍的年味景點。今年由藝術家徐至宏操刀，將其個人招牌的怪獸創作風格注入蛇年裝置，創作出可愛討喜的「蛇來蛇趣空間藝術展」，即起至2月28日在台北信義新天地、台中中港店、台南新天地期間限定展出。

徐至宏以繽紛童趣的怪獸創作風格，為印象中較難與可愛畫上等號的蛇，帶來了可愛變身。第一次以「蛇」為主體創作的他坦言「創作過程確實是思考蠻久的，相較其他生肖創作，蛇沒有手腳無法做出活潑討喜的動作，只能透過姿態去變化，最後呈現的結果，我個人很喜歡。」

呼應蛇年，徐至宏以小蛇從蛋中孵化的概念為發想，為新光三越獨家創作出蛇年9大裝置藝術，包括長達7.6公尺、近3公尺高的雙蛇獸，在台北信義新天地A8、A11、台中中港店、台南新天地現身，同時每日下午5點至晚上10點30分會搭配燈光，帶來聲光效果變化；在台北信義新天地A11還有高達3層樓的巨蛇與小蛋獸出沒、十足顯眼；A4、A9則有小蛇與小蛋獸的三種型態；同時全台各店服務台、品牌櫃位更有超過百件的小蛋蛇公仔。

不只讓民眾拍照打卡，新光三越也攜手徐至宏打造一系列超萌趣的蛇年周邊，包括福袋、紅包袋、春聯以及卡友禮，他也首度為新光三越創作LINE蛇年貼圖，推出後也獲得各界好評不斷。

徐至宏表示「看到作品在新光三越巨大化呈現真的很開心，尤其是在新光三越全台曝光，有種占領全台的感覺，網友看到都會拍照並標註我，效益真的非常大。」

新光三越台北信義新天地A8「雙蛇之舞」。圖╱新光三越提供
新光三越台北信義新天地A8「雙蛇之舞」。圖╱新光三越提供
新光三越攜手藝術家徐至宏為蛇年創作「蛇來蛇趣」空間藝術展。記者王聰賢／攝影
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新光三越台北信義新天地A9「小蛇與小蛋獸」。記者王聰賢／攝影
新光三越台北信義新天地A9「小蛇與小蛋獸」。記者王聰賢／攝影
新光三越信義新天地A4「小蛇與小蛋獸」。記者王聰賢／攝影
新光三越信義新天地A4「小蛇與小蛋獸」。記者王聰賢／攝影
新光三越台中中港店「雙蛇臨門」。圖╱新光三越提供
新光三越台中中港店「雙蛇臨門」。圖╱新光三越提供
新光三越台南新天地「雙蛇臨門」。圖╱新光三越提供
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台南 藝術家 蛇年

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