全聯門市ATM存零錢得8元開運購物金 今年目標全台300店

電子支付越來越盛行的年代，手上拿到的零錢經常越累積越重，卻沒有機會可以花掉，也讓零錢存款機變得大受歡迎，在捷運站、銀行輕鬆就能將手邊零錢存入。而現在，全聯身為全民超市，滿足日常採買需求，也擴展多元貼心金融服務，除了行動支付PX Pay之外，2019年起即攜手國泰世華銀行以下簡稱國泰世華展開ATM零錢存款繳費機設點，至今已在全台超過250家全聯門市設置ATM實體零錢存款繳費機，到全聯購物就可以將零錢存進零錢存款繳費機，將財富化零為整，再使用PX Pay支付，提升生活便利性，也落實全聯積極推動貨幣數位化服務的核心。

全聯不僅是國泰世華ATM零錢存款繳費機駐點的首家超市通路，亦是擁有最多零錢機的零售通路。佈機門市主要考量商圈屬性，集中在人流密集度高，鄰近夜市或校園周邊，零錢機的熱門使用時段在下午和下班後，到全聯採買即可享受ATM便利金融服務，無須請假或犧牲午間休息時間至分行辦理，1元、5元、10元、50元硬幣皆可存進零錢機，每次投入硬幣以100枚為上限，零錢機門市可透過PX Pay查詢，到全聯採買還能存錢，想存就存，方便又省時。2025年全聯門市目標佈建國泰世華零錢存款繳費機達300家。