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王淨現身LV台北101高級珠寶期間限定店 奢華演繹棋盤格

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌大使王淨演繹Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供
品牌大使王淨演繹Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）高級珠寶期間限定店展開巡迴至第二站，繼去年7月Bellavita寶麗廣塲後，即日起至2025年3月2日止，於台北101正式開幕。期間限定店以金色Monogram花瓣為概念主題，展售珠寶暨腕錶藝術總監Francesca Amfitheatrof歷年來多款女士、男士、中性高級珠寶Fine Jewelry作品，亦有農曆新年應景的紅玉髓Color Blossom款式。

期間限定店採用流線感的圓弧型金色外牆，氣憤靜謐優雅。除了品牌最經典的傳世力作Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列與LV Diamonds 鑽石系列，亦販售其他經典作品如Color Blossom系列、Ombre Blossom系列、Idylle Blossom系列、首個男士高級珠寶Les Gastons Vuitton系列、Vivienne Zodiac十二生肖珠寶系列，都是能盡情疊戴混搭的當代設計。

迎接農曆新年的到來，Color Blossom系列中鑲綴紅玉髓的戒指、耳環與項鍊，能以時髦的方式在身上戴上吉祥喜氣的紅色。Monogram花朵圖案取自品牌的經典標誌，而紅玉髓則象徵在新的一年能獲得溫暖與活力四射的能量，並喚醒內在的生命力，提升創意和行動力。

這次路易威登也請來全新品牌大使王淨，演繹品牌最新的Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。系列12款作品以白K金、黃K金與玫瑰K金格狀方塊和鑽石玩轉品牌經典的Damier棋盤格圖案，「這個系列的網球手鍊令人驚嘆！戴上宛如第二層肌膚，非常貼膚，手鍊隨著身體恣意擺動，不管日常生活或是運動時也能配戴。」王淨說，「戒指亦可以隨著每日不同風格隨心所欲地創意疊戴，展現休閒奢華的時尚，完全是為日常生活而誕生的一組珠寶系列！」

路易威登台北101高級珠寶期間限定店。圖／路易威登提供
路易威登台北101高級珠寶期間限定店。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton圈狀耳環，黃K金及鑽石，48顆鑽石約重1.2克拉，33萬6,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton圈狀耳環，黃K金及鑽石，48顆鑽石約重1.2克拉，33萬6,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton項鍊，黃K金及鑽石，12顆鑽石約重0.56克拉，19萬6,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton項鍊，黃K金及鑽石，12顆鑽石約重0.56克拉，19萬6,000元。圖／路易威登提供
蛇年推薦Color Blossom紅玉髓與鑽石項鍊，91,500元。圖／路易威登提供
蛇年推薦Color Blossom紅玉髓與鑽石項鍊，91,500元。圖／路易威登提供
路易威登台北101高級珠寶期間限定店。圖／路易威登提供
路易威登台北101高級珠寶期間限定店。圖／路易威登提供
品牌大使王淨於路易威登台北101高級珠寶期間限定店。圖／路易威登提供
品牌大使王淨於路易威登台北101高級珠寶期間限定店。圖／路易威登提供
路易威登台北101高級珠寶期間限定店。圖／路易威登提供
路易威登台北101高級珠寶期間限定店。圖／路易威登提供
品牌大使王淨演繹Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供
品牌大使王淨演繹Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供
品牌大使王淨演繹Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供
品牌大使王淨演繹Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton戒指7毫米款，黃K金及鑽石，22顆鑽石約重1.03克拉，30萬3,000元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton戒指7毫米款，黃K金及鑽石，22顆鑽石約重1.03克拉，30萬3,000元。圖／路易威登提供
品牌大使王淨於路易威登台北101高級珠寶期間限定店。圖／路易威登提供
品牌大使王淨於路易威登台北101高級珠寶期間限定店。圖／路易威登提供
品牌大使王淨於路易威登台北101高級珠寶期間限定店。圖／路易威登提供
品牌大使王淨於路易威登台北101高級珠寶期間限定店。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton手鐲5毫米款，黃K金及鑽石，54顆鑽石約重1.24克拉，64萬元。圖／路易威登提供
Le Damier de Louis Vuitton手鐲5毫米款，黃K金及鑽石，54顆鑽石約重1.24克拉，64萬元。圖／路易威登提供
蛇年推薦Color Blossom紅玉髓與鑽石戒指，99,500元。圖／路易威登提供
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