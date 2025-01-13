王淨現身LV台北101高級珠寶期間限定店 奢華演繹棋盤格

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）高級珠寶期間限定店展開巡迴至第二站，繼去年7月Bellavita寶麗廣塲後，即日起至2025年3月2日止，於台北101正式開幕。期間限定店以金色Monogram花瓣為概念主題，展售珠寶暨腕錶藝術總監Francesca Amfitheatrof歷年來多款女士、男士、中性高級珠寶Fine Jewelry作品，亦有農曆新年應景的紅玉髓Color Blossom款式。

期間限定店採用流線感的圓弧型金色外牆，氣憤靜謐優雅。除了品牌最經典的傳世力作Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列與LV Diamonds 鑽石系列，亦販售其他經典作品如Color Blossom系列、Ombre Blossom系列、Idylle Blossom系列、首個男士高級珠寶Les Gastons Vuitton系列、Vivienne Zodiac十二生肖珠寶系列，都是能盡情疊戴混搭的當代設計。

迎接農曆新年的到來，Color Blossom系列中鑲綴紅玉髓的戒指、耳環與項鍊，能以時髦的方式在身上戴上吉祥喜氣的紅色。Monogram花朵圖案取自品牌的經典標誌，而紅玉髓則象徵在新的一年能獲得溫暖與活力四射的能量，並喚醒內在的生命力，提升創意和行動力。