王淨現身LV台北101高級珠寶期間限定店 奢華演繹棋盤格
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）高級珠寶期間限定店展開巡迴至第二站，繼去年7月Bellavita寶麗廣塲後，即日起至2025年3月2日止，於台北101正式開幕。期間限定店以金色Monogram花瓣為概念主題，展售珠寶暨腕錶藝術總監Francesca Amfitheatrof歷年來多款女士、男士、中性高級珠寶Fine Jewelry作品，亦有農曆新年應景的紅玉髓Color Blossom款式。
期間限定店採用流線感的圓弧型金色外牆，氣憤靜謐優雅。除了品牌最經典的傳世力作Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列與LV Diamonds 鑽石系列，亦販售其他經典作品如Color Blossom系列、Ombre Blossom系列、Idylle Blossom系列、首個男士高級珠寶Les Gastons Vuitton系列、Vivienne Zodiac十二生肖珠寶系列，都是能盡情疊戴混搭的當代設計。
迎接農曆新年的到來，Color Blossom系列中鑲綴紅玉髓的戒指、耳環與項鍊，能以時髦的方式在身上戴上吉祥喜氣的紅色。Monogram花朵圖案取自品牌的經典標誌，而紅玉髓則象徵在新的一年能獲得溫暖與活力四射的能量，並喚醒內在的生命力，提升創意和行動力。
這次路易威登也請來全新品牌大使王淨，演繹品牌最新的Le Damier de Louis Vuitton高級珠寶系列。系列12款作品以白K金、黃K金與玫瑰K金格狀方塊和鑽石玩轉品牌經典的Damier棋盤格圖案，「這個系列的網球手鍊令人驚嘆！戴上宛如第二層肌膚，非常貼膚，手鍊隨著身體恣意擺動，不管日常生活或是運動時也能配戴。」王淨說，「戒指亦可以隨著每日不同風格隨心所欲地創意疊戴，展現休閒奢華的時尚，完全是為日常生活而誕生的一組珠寶系列！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言