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FENDI最新形象大使TWICE MINA 背最新又小又軟Peekaboo

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
韓國人氣女子團體TWICE成員Mina為新任FENDI日本形象大使。圖／FENDI提供
韓國人氣女子團體TWICE成員Mina為新任FENDI日本形象大使。圖／FENDI提供

FENDI品牌經典的Peekaboo包款系列推出更為小巧迷你的Peekaboo Soft Small包款。這個在2025春夏女裝時裝秀登場的最新包款，擁有柔軟的包身和隨性百搭的風格，豐富Peekaboo系列的陣容。新任品牌日本形象大使、韓國人氣女子團體TWICE成員Mina特地拍攝官方宣傳影片，不僅搶先穿上FENDI預計於二月初上市的最新春夏25女裝系列新裝，並搭配最新款Peekaboo Soft Small包款，以亮眼活力展現甜美青春氣息。

全新亮相的Peekaboo Soft Small，以經典Peekaboo Soft為藍本，新設計忠於原版的獨特個性，保留中號及大號包款鬆垮柔軟的結構，以完美的比例，選用優質小牛皮縫製，特別輕巧，質感極致柔軟。更為小巧的Peekaboo Soft Small除了原設計的手持方式外，更配備可接手柄的搭帶，隨時調校長度，將包款化身成斜背袋和肩袋，能以單肩背、斜背和手挽的方式來配襯不同場合和個人風格，能更加靈活實用地襯托從白天到晚上的穿著，是不可或缺的日常包款。

Peekaboo Soft Small包款備有多種皮革顏色可供選擇，從鴿灰色和黑色這些散發雋永光彩的中性色，到充滿春天氣息的抹茶綠色。這款包另有飾有468條流蘇的季節限定款式，呼應FENDI 2025春夏女裝系列隨著身體動作的流暢動感。FENDI以珍稀的漸層色鱷魚皮革製成極為奢華的Peekaboo Soft Small包款，則是品牌皮革工藝的精髓之作。

Peekaboo Soft Small是FENDI 2025年春夏女裝新品。圖／FENDI提供
Peekaboo Soft Small是FENDI 2025年春夏女裝新品。圖／FENDI提供
Peekaboo Soft Small是FENDI 2025年春夏女裝新品。圖／FENDI提供
Peekaboo Soft Small是FENDI 2025年春夏女裝新品。圖／FENDI提供
Peekaboo Soft Small包款提供多種豐富色彩選擇。圖／FENDI提供
Peekaboo Soft Small包款提供多種豐富色彩選擇。圖／FENDI提供
Peekaboo Soft Small是FENDI 2025年春夏女裝新品。圖／FENDI提供
Peekaboo Soft Small是FENDI 2025年春夏女裝新品。圖／FENDI提供
Peekaboo Soft Small包款可側背、斜背、手提。圖／FENDI提供
Peekaboo Soft Small包款可側背、斜背、手提。圖／FENDI提供
Peekaboo Soft Small是FENDI2025年春夏女裝新品。圖／FENDI提供
Peekaboo Soft Small是FENDI2025年春夏女裝新品。圖／FENDI提供
韓國人氣女子團體TWICE成員Mina為新任FENDI日本形象大使。圖／FENDI提供
韓國人氣女子團體TWICE成員Mina為新任FENDI日本形象大使。圖／FENDI提供
Peekaboo Soft Small包款可側背、斜背、手提。圖／FENDI提供
Peekaboo Soft Small包款可側背、斜背、手提。圖／FENDI提供

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