FENDI最新形象大使TWICE MINA 背最新又小又軟Peekaboo

FENDI品牌經典的Peekaboo包款系列推出更為小巧迷你的Peekaboo Soft Small包款。這個在2025春夏女裝時裝秀登場的最新包款，擁有柔軟的包身和隨性百搭的風格，豐富Peekaboo系列的陣容。新任品牌日本形象大使、韓國人氣女子團體TWICE成員Mina特地拍攝官方宣傳影片，不僅搶先穿上FENDI預計於二月初上市的最新春夏25女裝系列新裝，並搭配最新款Peekaboo Soft Small包款，以亮眼活力展現甜美青春氣息。

全新亮相的Peekaboo Soft Small，以經典Peekaboo Soft為藍本，新設計忠於原版的獨特個性，保留中號及大號包款鬆垮柔軟的結構，以完美的比例，選用優質小牛皮縫製，特別輕巧，質感極致柔軟。更為小巧的Peekaboo Soft Small除了原設計的手持方式外，更配備可接手柄的搭帶，隨時調校長度，將包款化身成斜背袋和肩袋，能以單肩背、斜背和手挽的方式來配襯不同場合和個人風格，能更加靈活實用地襯托從白天到晚上的穿著，是不可或缺的日常包款。