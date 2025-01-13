超可愛！藏壽司「蠟筆小新購物袋、馬克杯」免費帶回家

繼於去年底推出「蠟筆小新扭蛋」、「蠟筆小新主題店」後，「藏壽司」將於1月19日起，再推出兩波蠟筆小新聯名活動，消費滿額就可獲得「蠟筆小新購物袋」或「蠟筆小新疊疊馬克杯」。同時藏壽司也推出多款冬季料理，針對高雄時代大道店，還有3款限定料理新登場。

1月19日起至藏壽司消費，當日單筆消費金額滿1,200元，並完成社群任務，即可獲贈「蠟筆小新購物袋」，圖案結合蠟筆小新、小葵、小白、鱷魚阿山與肥嘟嘟左衛門等人氣角色，搭配小新招牌短褲的黃色與巧克比可可風味餅乾包裝的綠色，兼具實用性與吸睛度，全台限量17,000個。第二波活動自2月3日起跑，同樣消費滿1,200元並完成任務，就可獲贈「蠟筆小新限量疊疊馬克杯」，共有「蠟筆小新＋小白」、「鱷魚阿山＋肥嘟嘟左衛門」兩種款式，隨機限量贈送，共計17,000個。

藏壽司自1月14日起，也將推出一系列新品項。包括「蒜香芝麻洋蔥鮪魚」、「半熟蛋照燒肉丸軍艦」，還有「炙烤奶油醬香青森扇貝」、「洋蔥圈」，每份40～60元。另外還有全新甜點「愛戀草莓巧克力聖代」選用北海道牛奶霜淇淋，淋上香濃巧克力醬，還有糖蜜草莓、愛心造型餅乾點綴，每份90元。另款「紅豆奶油法式金磚」，使用北海道牛奶霜淇淋、紅豆泥，搭配法式吐司，每份90元。