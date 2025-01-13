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獨／BTS、aespa愛店！首爾米其林燒肉「金豬食堂」登台

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
首爾的「金豬食堂」，乃是追星迷必去的超人氣餐廳。圖／讀者Yen提供
首爾的「金豬食堂」，乃是追星迷必去的超人氣餐廳。圖／讀者Yen提供

全台灣的K-POP粉絲、韓式烤肉愛好者注意了！包括BTS、SEVENTEEN、RIIZE、aespa、WayV、NCT 127等諸多偶像團體與藝人都曾到店用餐、連續6年入選米其林必比登推介的超人氣韓式燒肉「金豬食堂」，可能在今年5月登台。對於燒肉愛好者與粉絲們而言，未來將有機會在台灣享受到與偶像們相同的滋味！

位於首爾的「金豬食堂」，店址鄰近地鐵藥水站，主打帶骨豬五花、豬頸肉、豬皮等燒肉料理，均由專人提供代烤服務，肉質美味多汁；招牌的「豬肉泡菜湯」同樣也是店內的明星商品。憑藉著優質肉品與好滋味，「金豬食堂」被視為首爾最強的韓式燒肉店之一，更自2019年起，已經連續6年獲得米其林指南的「必比登推介」，為首爾入選最多次的韓式燒肉店。

除了料理出名之外，「金豬食堂」的另一大特色，就是包括BTS、SEVENTEEN、EXO等頂級韓團成員與藝人，都曾到店內用餐，因此成為無數粉絲朝聖的餐廳。由於店內不提供預約服務，因此每日開店之前，就可看到長長的人龍，排隊等候抽取號碼牌，動輒需等候兩小時以上。

近日於求職網站上，出現「米其林韓式燒肉」的求才資訊。儘管尚未直接曝光店名，但工作內容介紹為「連續6年被選為米其林必比登推介的烤肉餐廳，吸引了不少名人光顧，包括BTS、RIIZE、aespa、WayV、NCT 127和崔宇植..等，明星認證最愛韓式燒肉名店!!」所有敘述條件，均直指「金豬食堂」，同時在智慧財產局網站，也已有韓國廠商「金豬食堂」在台登記商標，大大增加金豬食堂登台的可能性。目前餐廳徵才資訊中，顯示為「預計5月開幕」，民眾將可拭目以待。

首爾「金豬食堂」主打帶骨豬五花、豬頸肉等韓式燒肉料理，已經連續6年入選必比登名單。圖／讀者Yen提供
首爾「金豬食堂」主打帶骨豬五花、豬頸肉等韓式燒肉料理，已經連續6年入選必比登名單。圖／讀者Yen提供

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