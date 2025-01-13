獨／BTS、aespa愛店！首爾米其林燒肉「金豬食堂」登台

全台灣的K-POP粉絲、韓式烤肉愛好者注意了！包括BTS、SEVENTEEN、RIIZE、aespa、WayV、NCT 127等諸多偶像團體與藝人都曾到店用餐、連續6年入選米其林必比登推介的超人氣韓式燒肉「金豬食堂」，可能在今年5月登台。對於燒肉愛好者與粉絲們而言，未來將有機會在台灣享受到與偶像們相同的滋味！

位於首爾的「金豬食堂」，店址鄰近地鐵藥水站，主打帶骨豬五花、豬頸肉、豬皮等燒肉料理，均由專人提供代烤服務，肉質美味多汁；招牌的「豬肉泡菜湯」同樣也是店內的明星商品。憑藉著優質肉品與好滋味，「金豬食堂」被視為首爾最強的韓式燒肉店之一，更自2019年起，已經連續6年獲得米其林指南的「必比登推介」，為首爾入選最多次的韓式燒肉店。

除了料理出名之外，「金豬食堂」的另一大特色，就是包括BTS、SEVENTEEN、EXO等頂級韓團成員與藝人，都曾到店內用餐，因此成為無數粉絲朝聖的餐廳。由於店內不提供預約服務，因此每日開店之前，就可看到長長的人龍，排隊等候抽取號碼牌，動輒需等候兩小時以上。