台中日料「鮨多芽」冬季菜單登場！鰆魚、春子鯛入饌

甫於2024年夏季於台中黎明新村開幕的「鮨多芽」，在今年冬季以鰆魚、鮪魚、尖梭、春子鯛、松葉蟹等不同食材入饌，推出多款特色料理與握壽司，開幕後也成為台中人氣新星。同時延續品牌的理念，店內提供多款頂級清酒供賓客佐餐。其中「TAKANOME 海底熟成 祿 2024 限量版」，更是全台僅配額24瓶的限量佳釀，另外還有「TAKANOME火入」、「TAKANOME」等不同酒款，為料理增添不同的精彩。

鮨多芽創辦人兼行政主廚宋大為，過去擁有千壽、足立等名店的經歷，後創立「大小食事工作室」，逐步在餐飲業累積經驗。去年夏天，鮨多芽正式於台中黎明新村創立。宛若咖啡廳般的白色建築內，設計有簡約而帶著侘寂風格的板前空間；店內也以Omakase的型態，讓主廚依照當日食材狀態，提供生、熟食搭配的無菜單套餐組合，為顧客持續帶來新意與驚喜。

採訪當日供應的套餐中，先以「干貝銀杏真丈」溫暖開場。「鰆魚橙醋小品」選用油脂肥美的寒鰆以大火燒出表皮香氣，再透過橙醋凍、無花果增添果酸與明亮感。固定不變的招牌「軟絲海膽」，選用澎湖手吊軟絲為主角，再鋪上馬糞海膽以及松露鹽與夏威夷豆，整體風味與油脂感十分討喜。「鱈魚白子蒸蛋」將滑潤的鱈魚白子與蒸蛋相互搭配，再灑上靜岡縣的青海苔，帶來海洋的鹹香與深度。

「甘鯛西京味噌燒」將甘鯛以西京燒的手法處理，保有魚肉口感也賦予甘甜鹹香，同場搭配帶著杏仁香氣的巴西蘑菇，令整體輪廓更為飽滿。「松葉蟹春捲」將鮮甜的松葉蟹肉搭配經高湯醃漬過的菠菜，還有自製的金茸醬提昇自然甜感。「白魽」則是以酒餚的概念，將白魽魚肉配上醃漬黃蘿蔔、蔥花、芝麻等佐料，適合一邊小酌一邊享用。「鮑魚奶油燒」將鮑魚以醬汁燒煮入味，具有彈牙不韌的咀嚼樂趣，旁側的西西豆、大蔥也同樣開胃。

此外，當日的壽司品項中，「春子鯛」選用冬春交際時出現的春子鯛，搭配上以傳統江戶前手法製成的黃身醋，在魚肉本身的脆甜之上，再增加溫和酸感與顆粒口感。另還有產自和歌山縣的「石斑魚」、「尖梭」、「長崎黑鮪魚赤身、中腹、大腹」、「車蝦」、「寒鰤」、「國光魚」等多種品項，各有精彩之處。

作為新創立的日本料理餐廳，「鮨多芽」十分重視用餐過程中的情感連結，以及酒水搭配之間產生的互動樂趣。憑藉本身對於日本清酒的喜愛與專業，宋大為以「TAKANOME 鷹之目」作為店內首款頂級清酒，渾厚的酒體與帶著鳳梨酸感般的香氣，適合搭配赤醋飯、富含油脂的鮪魚大腹或赤身。

另款特別款「TAKANOME 海底熟成 祿 2024 限量版」，乃是將清酒置於伊豆半島南方的平藏海灘、水下15公尺之處陳釀6個月，讓天然的環境為酒體沉澱風味，限量350瓶，全台灣配額24瓶，店內極少量引進，適合喜愛清酒的賓客洽詢。