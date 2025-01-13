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饗饗昨復業 食客回籠訂位全滿

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

自助式「饗饗」微風信義店日前爆發疑食品中毒案造成近60人送醫，餐廳8日起停業，北市衛生局複查後昨核准復業。餐廳從下午茶時段開始營業，現場約9成滿，晚餐訂位已全滿，業者表示，未來對食安標準會更高，並要求員工嚴格落實。

記者實際訪查，用餐開始前10分鐘，餐廳外及樓下電梯有不少民眾排隊等待用餐，生意看起來未受太大影響。有民眾從桃園來用餐，他說，該家店平常難訂位，決定按原計畫用餐，對大品牌食品安全仍有信心。

市府法務局表示，目前收到7件消費爭議申訴，已要求饗賓公司研議應先行支付醫療費用並退還餐費的完整方案，若消費者不接受業者所提方案，可提消費爭議申訴，市府將盡力維護消費者權益。

針對饗賓集團旗下其他餐廳稽查缺失部分，衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，會持續前往稽查，若未改善將依法開罰。

消費者 衛生局 餐廳

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