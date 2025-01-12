BREEZEONLINE年菜伴手禮熱銷 成長估破兩成

隨著電子設備日益便利，現代人網購年菜、伴手禮回家團圓成了過年消費趨勢，今年新春時節較早，不少消費者提前網購預訂年菜、伴手禮，微風集團旗下BREEZEONLINE今年共集結破百樣新春團圓年菜及年節伴手禮，開賣至今業績已成長1.5成，整體檔期預計將成長2成以上。

微風表示，BREEZEONLINE去年以4入、6入的組合年菜最為熱銷，因此今年持續推出知名五星飯店及名廚類品牌，目前銷量前三的組合年菜為「膳馨－2025金蛇呈祥冷凍年菜套組」、「長榮鳳凰酒店．礁溪－年菜3件組」、「台南遠東香格里拉飯店－年菜3件組」。

在伴手禮方面，微風也說，BREEZEONLINE幫消費者準備了各式中式甜品禮盒、西式甜品禮盒及各式精選禮盒。其中銷量最好的前三名為「Elisa's Wonderland－祥蛇繞福蛇年限定新年餅乾禮盒」、「半島精品店－半島年年美景年糕禮盒傳統風味/紅棗薑汁風味」及「台北美福大飯店－美福茶果酥禮盒」。