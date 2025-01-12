遠東巨城迎金蛇年推獨家「Big回饋258」 讓消費者聰明購物一路發

Big City遠東巨城購物中心暨遠東SOGO新竹店去年締造營收173億元、雙位數成長續新高的佳績，持續稱霸桃竹苗百貨購物中心。2025開年幾波寒流攻勢下人氣買氣依然熱絡，再寫「新竹人不是在巨城，就是在前往巨城的路上」都市傳說，遠東巨城今年將陸續完成逾千坪大型改裝計劃，引進全新獨家話題品牌，提供全年齡層消費客層更多元豐富選擇。

遠東巨城感謝廣大消費者的支持，即日起至1月19日起消費滿額贈「南法香頌經典肥皂」，還有好運扭扭樂有機會獲得購物抵用券，以及多樣知名品牌好禮；農曆年前1月20日至1月28日加碼推出獨家「Big回饋258」，加入巨城APP成為會員，活動期間不限支付方式回饋2、5、8%，消費滿5,000回饋2%、滿20,000回饋5%、滿50,000回饋8%，最高回饋30,000元電子禮券，還有全館滿額贈、高消費滿額贈、七大銀行滿額禮，更有「除舊Big新」刮好運活動，有機會獲得購物抵用券或美食買一送一等好禮，歲末年節來巨城真的好滿足。

團圓歡聚首選「新竹人的燥咖」巨城主題餐廳，除夕夜特別營業至9點，多家品牌推出「團聚好時光」套餐，2-6人組合任你選，歡迎闔家一起來歡聚；外帶開運年菜有中、港、泰、韓菜系選擇，包含時時香、藍象廷、瓦城、涓豆腐，還有姥姥酸菜魚等限定優惠套餐，預約訂餐、取貨前製作，闔家享用熱騰騰的外帶年菜。春節拜訪親友必備伴手禮不可少，老行家、舊振南、MANOMANO等糕餅養生禮盒，限量特惠最低只要半價，春節全家來巨城，好吃、好玩又好買。

2024台北紡織展TITAS展覽，即日起至1月22日首度移師新竹，用科技與創新推動紡織產業的綠色轉型，深化大眾對環保材料及回收技術的認識，讓消費者更近距離感受遠東新世紀「創新綠色紡織科技展」，並持續推動紡織永續未來，為紡織永續發展注入更多可能性；巡展也將重現多項國際賽事環保球衣，如2024澳網公開網球裝、歐洲盃冠軍西班牙隊球衣、NBA多支職業籃球隊球衣，展現台灣在循環經濟與綠色製造領域的卓越成果。