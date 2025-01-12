風城寒假放電那裡去？新竹SOGO「好想兔特展」及年味市集登場

寒假即將到來，為體貼家長們的辛勞，新竹SOGO今年特別規劃「好想兔特展」、「寒假電影院」、「新春年味市集」等多元活動，免費入場；更聯手九大銀行祭出歲末8%促銷回饋，讓民眾零負擔輕鬆享受美好親子時光，歡歡喜喜過寒假迎蛇年。

把握歲末採購熱潮，即日起至2月2日新竹SOGO攜手九大銀行推出「福蛇迎春刷好康8%回饋」，購買指定商品刷中國信託SOGO聯名卡最高享13%回饋；另有歲末特別回饋百貨服飾首度祭出滿5,000元送400元電子抵用券、指定名品、珠寶、大家電滿1萬送400元電子抵用券；扣Happy Go點數88點還可參加抽獎活動，將有機會抱走最大獎「就是綠律動機」(市價4萬9,800元)，採購年節商品，現在正是入手的最佳時機。

連續七年蟬連LINE台灣最受歡迎貼圖冠軍角色「好想兔」，北台灣首場特展落腳新竹SOGO，以年節為主題規劃4大展區9大主題，於1F正大門設有春聯拍照牆，3F活動會館展區有燈謎互動區、想兔大團圓區、巨大型年菜區等互動拍照裝置，活動期間週末舉辦好想兔見面會，零距離和好想兔、小賤狗人偶互動，在特展消費不限金額就送好想兔錢母，粉絲們千萬不能錯過。

除夕團圓夜將近，年夜飯訂席最後搶訂中；越來越受民眾歡迎的年菜預購，新竹SOGO今年邀來五星級飯店年菜「漢來飯店」、「凱薩美食」、「富錦樹台菜香檳」，1月17日前預訂滿額可享免費宅配；年菜外帶選擇還有熱門餐廳「三合院」、正宗泰式料理「Nara Thai」等澎湃料理，在家也能輕鬆享用美味圍爐大餐；另外，3F吃四方活動區設有年貨大街，蒐羅人氣伴手禮，初登場山田詩子紅茶館、望月蝴蝶酥、恬烏托堅果牛奶糖，各式精美禮盒應有盡有。

人氣活動「蛇來轉運好運抽」，即將在1/29(三)大年初一於1F中央路正大門熱鬧登場，民眾以500元現金購買獨家設計的「福蛇提袋」就能抽紅包試手氣，頭獎KYMCO 光陽機車Yogurt優格125 (價值8萬3,500元)，業者共準備共300份好禮，要與民眾一同迎接好彩頭。