搶過年旅遊！六福村宣布：屬蛇、滿60歲過年玩樂園免費

農曆春節將近，六福村祭出免費入園活動，從1月25日到2月2日過年期間，凡是生肖屬蛇的民眾，或年滿60歲的長輩，出示本人身分證件或健保卡即可免費入園。此外，從初一到初五，每天還加碼高空煙火秀。

六福村表示，這次還推出「買大送小」活動：購買現場成人優惠票1199元，即贈3歲（含）以上未滿12歲的孩童票，現省1099元。六福村隆重打造「金色嘉年華」主題，搭配金光閃閃的城堡，金色奇幻商隊遊行也將隆重登場。遊客不僅能欣賞這場神祕又華麗的表演，還能逛應景的新春市集，並在金碧輝煌的金奢泡泡球世界打卡拍美照。

若想多住一晚，三人入住六福莊剛果景致房一泊二食16800元+10%，可在大片落地窗欣賞花火綻放，專案包含「蘇丹犀望巴士體驗」、「勇闖猛獸島體驗」、「草原歷險」三擇一。更多活動詳情及優惠歡迎查詢六福村官網。