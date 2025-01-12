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遠雄廣場迎新春商機！滿額送抵用券 還結合拱北殿展創意

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止遠雄廣場迎接春節商機，除了消費滿額加碼送抵用券，會員還能兌換購物金。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場迎接春節商機，除了消費滿額加碼送抵用券，會員還能兌換購物金。圖／遠雄廣場提供

百貨公司和各大商場瞄準農曆春節商機，新北市汐止遠雄廣場加入戰場，除了一般常見的消費滿額加碼送抵用券，大年初一還與拱北殿合作，消費滿500元可兌換開運春聯和拱北殿平安水，3樓瘋玩樂園引進AR科技與互動遊戲，適合年節全家同樂。

遠雄廣場表示，會員即日起到17日，打開遠雄廣場App即可領取指定櫃位購物金，每天限額200元，每日皆可領取。活動總值達80萬元，顧客年前購物換新衣，可搭配購物金使用更划算。

遠雄廣場也規畫一系列春節活動，並與汐止拱北殿攜手服務消費者。29日（初一）下午2時至時，憑當日單筆消費滿500元發票，即可兌換開運春聯和拱北殿平安水。商場內另有拱北殿創意氣球展，展期至2月2日（初五），為春節增添喜氣。民眾可在展場拍照打卡抽獎品，還可玩趣味籤筒。

遠雄廣場22日至2月28日舉辦「小龍彩燈迎春展」，除了以蛇年及春節元素創作的圓形燈籠，更有大型主題花燈，以絢麗多彩的燈飾迎接新一年的吉祥好運。

商場也舉辦「蛇來蛇趣」 線上集章贈禮活動，打開App完成集章任務，即可至3樓贈品處兌換拱北殿平安符吊飾，為春節添增互動趣味。

大年初五消費者有機會黃金蟒互動，憑當天不限金額消費發票，就能在蛇年與幸運象徵黃金蟒親密接觸與拍照。

大年初一至初五在遠雄廣場單筆消費滿1888元，可至3樓贈品處參加「蛇來運轉 扭蛋好運抽」，通通有獎，有機會將現金紅包1萬元或飯店住宿券、人氣家電等獎品帶回家。

遠雄廣場3樓瘋玩樂園今年引進高科技遊樂品牌，多款設施適合全家同樂。包括HADO真人實戰AR電子躲避球，玩家戴上AR設備，進入虛擬與現實交錯的場景中，體驗全新升級的電子躲避球競技樂趣。

好鬪格子節奏互動式踩格子遊戲融合音樂與互動，透過踩擊地面圖案挑戰節奏與反應，手腳併用挑戰反應的極限，讓大人與小孩都能玩得不亦樂乎。

滿額加碼回饋也是百貨公司、商場吸客妙招，遠雄廣場1月22日至2月1日全館指定櫃位當日消費滿3000元送300元電子抵用券。宜得利單筆滿5000元送500元。集雅社、高島、masse單筆滿1萬元送1000元。iFG線上購單筆滿2000元加贈iFG線上購優惠券200元。

1月17日與18日會員日，會員憑App會員及當日累積滿1000元電子發票，即可至3樓顧客服務中心免費兌換「松村窯波西米亞3碗3匙組」，每日限量500份。相關訊息可上iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。

新北市汐止遠雄廣場迎接新春商機場，年前推出加入會員享優惠。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場迎接新春商機場，年前推出加入會員享優惠。圖／遠雄廣場提供
遠雄廣場3樓瘋玩樂園今年引進高科技遊樂品牌，多款設施適合全家同樂。圖／遠雄廣場提供
遠雄廣場3樓瘋玩樂園今年引進高科技遊樂品牌，多款設施適合全家同樂。圖／遠雄廣場提供

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