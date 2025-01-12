為自己添好運！輕奢Pandora、agete金蛇小點綴大幸福
蛇年將至，丹麥品牌Pandora以「點燃你的運氣」為主題，推出2025春節系列新品，設計融會金蛇、好運福袋等新年吉祥圖騰，為迎春團圓的季節增添暖心祝福。日系輕珠寶agete以生肖蛇年為靈感，推出海外限定珠寶系列，採用閃耀鑽石與繽紛彩色寶石，將優雅的蛇形曲線與重生意象化為珠寶。
Pandora金蛇串飾主體以鍍14k金點綴鋯石，蛇來運轉吊飾以翡翠綠Murano琉璃為主體，象徵智慧與財富的蛇纏繞而上，代表運勢如靈蛇般盤旋而上、步步高升。Pandora Moments的蛇鏈結合鍍14k金蛇頭扣環，更進一步圈住新年好運氣！925銀搭配紅色琺瑯打造的好運福袋串飾，兩面飾以象徵幸福與好運的「福」字，象徵財運亨通、福氣滿滿；還有猶如許願天燈的紅色熱氣球吊飾。即日起至2月2日止，門市消費滿額加碼贈好禮。
agete海外限定珠寶系列，包括彩寶項鍊、鑽石項鍊、彩寶手鍊以及鑽石手鍊四款設計，分別以10K材質結合鑽石及紅寶石、黃水晶、祖母綠、藍寶石、紫水晶等彩色寶石，加上agete細膩的珠寶工藝細節如手鍊調節球等，適合做為幸運物每天配戴。凡購買海外限定蛇年系列珠寶即附贈精美珠寶盒。
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