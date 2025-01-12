為自己添好運！輕奢Pandora、agete金蛇小點綴大幸福

蛇年將至，丹麥品牌Pandora以「點燃你的運氣」為主題，推出2025春節系列新品，設計融會金蛇、好運福袋等新年吉祥圖騰，為迎春團圓的季節增添暖心祝福。日系輕珠寶agete以生肖蛇年為靈感，推出海外限定珠寶系列，採用閃耀鑽石與繽紛彩色寶石，將優雅的蛇形曲線與重生意象化為珠寶。

Pandora金蛇串飾主體以鍍14k金點綴鋯石，蛇來運轉吊飾以翡翠綠Murano琉璃為主體，象徵智慧與財富的蛇纏繞而上，代表運勢如靈蛇般盤旋而上、步步高升。Pandora Moments的蛇鏈結合鍍14k金蛇頭扣環，更進一步圈住新年好運氣！925銀搭配紅色琺瑯打造的好運福袋串飾，兩面飾以象徵幸福與好運的「福」字，象徵財運亨通、福氣滿滿；還有猶如許願天燈的紅色熱氣球吊飾。即日起至2月2日止，門市消費滿額加碼贈好禮。