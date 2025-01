唐嫣演繹「愛，無所不在」 Tiffany Lock手環獻溫情

新春將至,蒂芙尼(Tiffany & Co.,簡稱Tiffany)攜手大中華區品牌代言人唐嫣,呈獻微電影「愛,無所不在」,即日起於數位及社交媒體平臺同步推出。在短而溫馨的敘事中,唐嫣配戴Tiffany Lock系列新春特別款紅寶石項鍊出鏡,透過珠寶乘載連結人與人之間的情感,講述一段守護愛與連結的動人故事。

在影片中,唐嫣將Tiffany Lock系列手環作為禮物輕扣在姐姐手腕上。 這一刻,過去與現在交疊,體現這個故事的核心 – 「愛,無所不在」,心中有愛的人永遠不會被距離、時間和經歷所分隔,愛總會轉身、總會歸來。

品牌藉由影片向每一位在外漂泊、心懷思念的人致意:無論歲月如何更迭,那份對家人的愛,始終讓我們歸心似箭。自1837年創立以來,Tiffany一直是許多人表達深刻情意的首選,以各種珍貴的珠寶,刻畫愛的千姿百態。愛,不僅是「我愛你」的深情告白,更是源自心底的深切關懷。Tiffany Lock象徵著愛的恆久守護,緊緊鎖住、守護著團聚的美好瞬間。