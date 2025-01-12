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唐嫣演繹「愛，無所不在」 Tiffany Lock手環獻溫情

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
唐嫣演出蒂芙尼新春微電影「愛，無所不在」。圖／Tiffany 提供
唐嫣演出蒂芙尼新春微電影「愛，無所不在」。圖／Tiffany 提供

新春將至，蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）攜手大中華區品牌代言人唐嫣，呈獻微電影「愛，無所不在」，即日起於數位及社交媒體平臺同步推出。在短而溫馨的敘事中，唐嫣配戴Tiffany Lock系列新春特別款紅寶石項鍊出鏡，透過珠寶乘載連結人與人之間的情感，講述一段守護愛與連結的動人故事。

影片中，唐嫣將Tiffany Lock系列手環作為禮物輕扣在姐姐手腕上。 這一刻，過去與現在交疊，體現這個故事的核心 – 「愛，無所不在」，心中有愛的人永遠不會被距離、時間和經歷所分隔，愛總會轉身、總會歸來。

品牌藉由影片向每一位在外漂泊、心懷思念的人致意：無論歲月如何更迭，那份對家人的愛，始終讓我們歸心似箭。自1837年創立以來，Tiffany一直是許多人表達深刻情意的首選，以各種珍貴的珠寶，刻畫愛的千姿百態。愛，不僅是「我愛你」的深情告白，更是源自心底的深切關懷。Tiffany Lock象徵著愛的恆久守護，緊緊鎖住、守護著團聚的美好瞬間。

在2025新春佳節臨近之時，Tiffany經典珠寶如Knot系列體現深刻連繫，寓意緊密相連的愛，同時也如中國結，表達美好祝願，象徵帶來幸福、繁榮、團圓與好運，為摯愛獻上農曆新年的祝福。其他系列如HardWear、Tiffany T及Jean Schlumberger by Tiffany 十六石系列，充滿巧思寓意的設計不僅單獨配戴顯優雅貴氣，混搭亦能展露個性魅力。

唐嫣演出蒂芙尼新春微電影「愛，無所不在」。圖／Tiffany 提供
唐嫣演出蒂芙尼新春微電影「愛，無所不在」。圖／Tiffany 提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金鑽石窄版手環。圖／Tiffany 提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金鑽石窄版手環。圖／Tiffany 提供
唐嫣演出蒂芙尼新春微電影「愛，無所不在」。圖／Tiffany 提供
唐嫣演出蒂芙尼新春微電影「愛，無所不在」。圖／Tiffany 提供
唐嫣演出蒂芙尼新春微電影「愛，無所不在」。圖／Tiffany 提供
唐嫣演出蒂芙尼新春微電影「愛，無所不在」。圖／Tiffany 提供
Jean Schlumberger by Tiffany 16石窄版耳環鉑金及18K黃金鑲嵌鑽石。圖／Tiffany 提供
Jean Schlumberger by Tiffany 16石窄版耳環鉑金及18K黃金鑲嵌鑽石。圖／Tiffany 提供
Tiffany HardWear 18K玫瑰金垂墜球型與鎖扣單圈手鍊。圖／Tiffany 提供
Tiffany HardWear 18K玫瑰金垂墜球型與鎖扣單圈手鍊。圖／Tiffany 提供
Tiffany HardWear 18K玫瑰金鋪鑲鑽石腕表搭配白色珍珠母貝表盤。圖／Tiffany 提供
Tiffany HardWear 18K玫瑰金鋪鑲鑽石腕表搭配白色珍珠母貝表盤。圖／Tiffany 提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金鋪鑲鑽石窄版戒指。圖／Tiffany 提供
Tiffany Knot 18K玫瑰金鋪鑲鑽石窄版戒指。圖／Tiffany 提供
Tiffany & Co. 蒂芙尼Lock系列新春首發款紅寶石項鍊小型款，約11萬6,000元。圖／Tiffany 提供
Tiffany & Co. 蒂芙尼Lock系列新春首發款紅寶石項鍊小型款，約11萬6,000元。圖／Tiffany 提供
Tiffany & Co. 蒂芙尼Lock系列新春首發款紅寶石項鍊。圖／Tiffany 提供
Tiffany & Co. 蒂芙尼Lock系列新春首發款紅寶石項鍊。圖／Tiffany 提供
唐嫣演出蒂芙尼新春微電影「愛，無所不在」。圖／Tiffany 提供
唐嫣演出蒂芙尼新春微電影「愛，無所不在」。圖／Tiffany 提供
Tiffany T1 Narrow系列18K玫瑰金鋪鑲鑽石窄版手環。圖／Tiffany 提供
Tiffany T1 Narrow系列18K玫瑰金鋪鑲鑽石窄版手環。圖／Tiffany 提供
Tiffany HardWear 18K玫瑰金扣環鏈墜大型款。圖／Tiffany 提供
Tiffany HardWear 18K玫瑰金扣環鏈墜大型款。圖／Tiffany 提供

Tiffany 影片 珠寶

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