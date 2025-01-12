唐嫣演繹「愛，無所不在」 Tiffany Lock手環獻溫情
新春將至，蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）攜手大中華區品牌代言人唐嫣，呈獻微電影「愛，無所不在」，即日起於數位及社交媒體平臺同步推出。在短而溫馨的敘事中，唐嫣配戴Tiffany Lock系列新春特別款紅寶石項鍊出鏡，透過珠寶乘載連結人與人之間的情感，講述一段守護愛與連結的動人故事。
在影片中，唐嫣將Tiffany Lock系列手環作為禮物輕扣在姐姐手腕上。 這一刻，過去與現在交疊，體現這個故事的核心 – 「愛，無所不在」，心中有愛的人永遠不會被距離、時間和經歷所分隔，愛總會轉身、總會歸來。
品牌藉由影片向每一位在外漂泊、心懷思念的人致意：無論歲月如何更迭，那份對家人的愛，始終讓我們歸心似箭。自1837年創立以來，Tiffany一直是許多人表達深刻情意的首選，以各種珍貴的珠寶，刻畫愛的千姿百態。愛，不僅是「我愛你」的深情告白，更是源自心底的深切關懷。Tiffany Lock象徵著愛的恆久守護，緊緊鎖住、守護著團聚的美好瞬間。
在2025新春佳節臨近之時，Tiffany經典珠寶如Knot系列體現深刻連繫，寓意緊密相連的愛，同時也如中國結，表達美好祝願，象徵帶來幸福、繁榮、團圓與好運，為摯愛獻上農曆新年的祝福。其他系列如HardWear、Tiffany T及Jean Schlumberger by Tiffany 十六石系列，充滿巧思寓意的設計不僅單獨配戴顯優雅貴氣，混搭亦能展露個性魅力。
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