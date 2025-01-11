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foodpanda聯名白湯匙崔鉉碩 他來台對「這項美食」情有獨鍾

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
南韓綜藝「黑白大廚」中「白湯匙」主廚、知名廚師崔鉉碩來台展廚藝。記者彭慧明／攝影
南韓綜藝「黑白大廚」中「白湯匙」主廚、知名廚師崔鉉碩來台展廚藝。記者彭慧明／攝影

南韓綜藝「黑白大廚」帶動餐飲、零售業和通路各種銷售策略。延續「提升消費者體驗感」的策略，台灣第一大外送平台foodpanda邀請南韓白湯匙主廚崔鉉碩來台，在「foodpanda｜崔鉉碩－賭上名號的煮場秀」現場親自下廚為訂閱制的20位pandapro用戶親手烹調餐點，也將從1月11日到3月25日，每天限量推出「foodpandaX崔鉉碩聯名料理」的「（有記得加蒜的）蒜香蛤蜊義大利麵」及獨創「韓國人蔘雞湯」。

近期公平會正式駁回了Uber Eats收購foodpanda台灣業務的申請，foodpanda指出，許多人關心公司「下一步」、甚至擔心foodpanda撤出台灣，但以這項活動來說，從計畫、邀請到推出產品歷經四個月，也就是在併購案進行期間仍正常推動各項業務，未來也會持續經營。

foodpanda行銷總監陳嘉孟指出，透過平台數據發現，每次串流平台上有韓國節目爆紅時，韓式料理訂單就會快速增長，而現象級實境秀的影響力更是不容小覷。節目播到崔鉉碩忘了放大蒜，foodpanda團隊於是突發奇想「如果我們能幫崔主廚補上那一把大蒜呢？」於是從10月節目播出後開始透過各種方式聯繫，最後首度讓崔鉉碩將人生料理跨海聯名foodpanda帶進台灣市場。

陳嘉孟說，節目一開始就鎖定可能合作主廚的各種條件進行評估，崔鉉碩是團隊選定的前兩名人選之一，主要的考量，包括他的餐點不拘一格，會做創新改進，且看好他能走到最後決賽，加上他外表出眾，有開放的合作態度，一路到決賽也有話題性，幾番往來後敲定了合作計畫，包括他來台為pandapro的中籤用戶親自下廚，以及為台灣提供聯名餐點。

陳嘉孟指出，崔鉉碩的開放合作態度，展現在他對台灣市場的用心上，同意來台做菜表演，並且在確定合作邀請後覺得不要只做比賽的菜色，針對台灣本地食材特色融入義大利麵，特地設計他認為台灣較少吃到、且作法特殊的韓國人蔘雞湯上架。崔鉉碩也展現了高度專業堅持，foodpanda在台灣找了八家合作餐廳團隊負責供餐，崔鉉碩旗下的二廚帶領團隊嚴格訓練了台灣餐廳廚師一個多月，試菜直到正式活動公布前夕才及格；而因為義大利麵標榜「出鍋後兩分鐘現吃」的美味，但外送方式有限制，連煮麵的程度也要調整，降低外送的時間對風味的影響。

陳嘉孟指出，這是foodpanda為了提升忠實顧客體驗感的一連串活動，但這次踴躍的程度也讓他們驚訝，有近20萬的pandapro訂閱用戶要符合一定點購金額才能參加抽籤，最後選20位參加「煮場秀」，中籤率之低堪比抽熱門股票。

崔鉉碩擁有30年fine dining的功力，在南韓也是知名餐廳的主廚，旗下餐廳常常定位爆滿。今天他展現親和力，對於自己在比賽時曾經忘了在義大利麵裡加大蒜，竟引發台韓關注，自己也覺得有趣，保證「以後不會再忘記」；他每次出國都會吃當地美食，來台後就叫外送點了珍珠奶茶，且稱讚外送速度相當快，他對珍珠奶茶情有獨鍾，坦言如果要再點一次，還是珍珠奶茶、「太好喝了」，並熟練地表示「要半糖去冰、黑糖鮮奶」；他直言不會再以選手身分參加第2季，也不忘調侃在節目中跟他常有火花的評審安成宰，他們倆人都參加一個高爾夫球群組，「我比他更會打高爾夫」。

南韓綜藝「黑白大廚」中「白湯匙」主廚、知名廚師崔鉉碩來台展廚藝。記者彭慧明／攝影
南韓綜藝「黑白大廚」中「白湯匙」主廚、知名廚師崔鉉碩來台展廚藝。記者彭慧明／攝影
南韓綜藝「黑白大廚」中「白湯匙」主廚崔鉉碩來台推出聯名產品。記者彭慧明／攝影
南韓綜藝「黑白大廚」中「白湯匙」主廚崔鉉碩來台推出聯名產品。記者彭慧明／攝影

foodpanda 南韓 外送 黑白大廚

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