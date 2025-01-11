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萬寶龍全新Solitaire鋼筆、Extreme 3.0皮件 新綠迎春

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
萬寶龍推出新款農曆年概念商品，以別出心裁的青瓷色為基調，展現初春新綠迸發的無限生機。圖／萬寶龍提供
萬寶龍推出新款農曆年概念商品，以別出心裁的青瓷色為基調，展現初春新綠迸發的無限生機。圖／萬寶龍提供

談到新年的色彩，多數人都直覺與紅色連結。萬寶龍（Montblanc）推出新款大師傑作系列「書法之藝」鋼筆以及Extreme 3.0系列皮件，從東方古老的玉石顏色出發，展現溫潤、內斂的青翠樣貌與新年新象。

新款大師傑作系列書寫工具的筆蓋和筆身皆塗覆了漸變色半透明亮漆的「青瓷色」，有別於傳統新年中的喜氣，但更多的是初春大地中嫩芽迸發的生機。同時Solitaire鋼筆所採用的彎曲筆尖合適於書寫較英文字母更複雜的字體如中文，當，書寫時將筆尖調整為45度斜角、還能創造出不同的線寬，變化多端，同樣適合於素描或繪圖等用途。

Iced Sea系列日期顯示自動腕表青銅色款則延續了該表款的300米防水性能，並結合Gratté-Boisé面盤刮磨技法、以呈現特殊的冰河紋理；表款並搭配雙色單向旋轉陽極氧化鋁金屬表圈與黑色橡膠表帶，無畏環境的水氣、艱難，以冒險精神、迎向新一年的自我挑戰。新款Extreme 3.0系列皮件則有一組「2只裝筆套」，可結合所附鬆緊帶於MONTBLANC筆記本上，變成整組的書寫套裝。讓隨身配件、思想、文字傳遞出一如玉石溫潤的美德，喜迎新年。

MONTBLANC Extreme 3.0系列2支裝筆套，10,000元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Extreme 3.0系列2支裝筆套，10,000元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Extreme 3.0系列中型筆記本，2,900元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC Extreme 3.0系列中型筆記本，2,900元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC大師傑作系列「書法之藝」系列漸變青瓷色Solitaire鋼筆，85,700元。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC大師傑作系列「書法之藝」系列漸變青瓷色Solitaire鋼筆，85,700元。圖／萬寶龍提供

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