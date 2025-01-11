全台限定這8區！foodpanda推「黑白大廚」崔鉉碩聯名料理 百元親民價吃得到

想要吃《黑白大廚》中白湯匙主廚崔鉉碩的美味料理不用搶訂位、飛韓國，現在只要打開foodpanda就能下訂送到家！1月11日17點起至3月25日期間限定，推出「foodpanda x 崔鉉碩聯名料理」專區，全台限定8個區域的民眾打開foodpanda、500元以內就能輕鬆點得到。

foodpanda此次特別上架2道主廚經典料理「（有記得加蒜的）蒜香蛤蜊義大利麵」及「韓國人蔘雞湯」，蒜香蛤蜊義大利麵特別選用台灣在地新鮮蛤蜊入菜，簡單的料理但搭配崔主廚秘密武器：濃郁撲鼻的蒜香醬汁，每一滴都散發出誘人的蒜香氣息，就像剛剛出爐的烤蒜在眼前綻放，而加入的新鮮貝類，則為整道菜增添鮮甜層次。

崔主廚更大力推薦「韓國人蔘雞湯」，將韓國傳統菜餚重新詮釋，有別於傳統製作方式，崔主廚的配方是先將雞腿排炸過再放入，保留一般蔘雞湯的美味，再加上酥脆口感。濃郁湯底結合特製糯米糰，韓國傳統工法再結合崔主廚獨創調味，呈現經典與創新的完美平衡。

foodpanda行銷總監陳嘉孟表示，當初《黑白大廚》播出時就有抓緊熱潮，比賽進行到中後段就開始鎖定幾位潛力主廚，最後選擇了知名度、人氣好感度都很好崔鉉碩合作。而崔主廚勇於挑戰新做法、新菜色的風格，也與foodpanda的品牌形象相當符合。

而決定合作後崔主廚也非常慎重看待此次合作，從選定菜色到帶領韓國團隊來台試做，依照台灣食材味道調整配方，指導台灣在地團隊，過程經歷3個多月，就是為了要重現韓國餐廳的味道。而且在餐廳上菜馬上就能吃，外送則會放置一段時間，也有因應這個特性調整食譜，盡量讓大家都能吃到通過崔主廚認證的美味料理。

可以吃到「foodpanda x 崔鉉碩聯名料理」的限定8個區域為台北信義店、內湖洲子店、大同民權西店、新北三重店、新北新莊店、桃園中壢店、新竹清大店、台中東海店，每店每日限量150份，數量有限，售完為止。其中「蒜香蛤蜊義大利麵」定價430元、「韓國人蔘雞湯」定價495元，親民價就能吃到主廚料理。