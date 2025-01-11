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台北市年貨大街今天登場 寒風中民眾辦年貨熱情不減

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
台北迪化街年貨大街今天周末熱鬧登場，雖然冷氣團來襲，天空偶而飄起雨來，仍不減民眾採買年貨人擠人的熱情。記者潘俊宏／攝影
台北迪化街年貨大街今天周末熱鬧登場，雖然冷氣團來襲，天空偶而飄起雨來，仍不減民眾採買年貨人擠人的熱情。記者潘俊宏／攝影

在十多天就要過年，台北迪化街年貨大街今年30周年，選在今天周末熱鬧登場，首度打造全天候24小時「無菸年貨大街」，讓民眾有充裕時間辦年貨，雖然冷氣團來襲，天空偶而飄起雨來，仍不減民眾採買年貨人擠人的熱情。

台北市在迪化街、民生西路、歸綏街、永樂廣場劃設禁菸範圍，打造無菸年貨大街，於今天1/11（六）至1/27（一）熱鬧登場，營業時間也從中午12點直到半夜12點，方便較晚下班的民眾採買，希望打造舒適的環境給民眾買年貨迎新年。

迪化街現場也有蛇年應景打卡點「布花蛇」裝置藝術，也有免費的接駁公車，迪化街內永樂廣場舉辦舉辦「福蛇來送喜」等活動讓民眾得到限量發財金，若是沒時間或不方便到現場的民眾，台北年貨大街也與momo線上購物合作，讓民眾上網就可買年貨。

台北迪化街年貨大街今天周末熱鬧登場，雖然冷氣團來襲，天空偶而飄起雨來，仍不減民眾採買年貨人擠人的熱情。記者潘俊宏／攝影
台北迪化街年貨大街今天周末熱鬧登場，雖然冷氣團來襲，天空偶而飄起雨來，仍不減民眾採買年貨人擠人的熱情。記者潘俊宏／攝影
台北迪化街年貨大街今天周末熱鬧登場，雖然冷氣團來襲，天空偶而飄起雨來，仍不減民眾採買年貨人擠人的熱情。記者潘俊宏／攝影
台北迪化街年貨大街今天周末熱鬧登場，雖然冷氣團來襲，天空偶而飄起雨來，仍不減民眾採買年貨人擠人的熱情。記者潘俊宏／攝影
台北迪化街年貨大街今天周末熱鬧登場，雖然冷氣團來襲，天空偶而飄起雨來，仍不減民眾採買年貨人擠人的熱情。記者潘俊宏／攝影
台北迪化街年貨大街今天周末熱鬧登場，雖然冷氣團來襲，天空偶而飄起雨來，仍不減民眾採買年貨人擠人的熱情。記者潘俊宏／攝影
在十多天就要過年，台北迪化街年貨大街今年30周年，選在今天周末熱鬧登場。記者潘俊宏／攝影
在十多天就要過年，台北迪化街年貨大街今年30周年，選在今天周末熱鬧登場。記者潘俊宏／攝影
台北迪化街年貨大街今天周末熱鬧登場，雖然冷氣團來襲，天空偶而飄起雨來，仍不減民眾採買年貨人擠人的熱情。記者潘俊宏／攝影
台北迪化街年貨大街今天周末熱鬧登場，雖然冷氣團來襲，天空偶而飄起雨來，仍不減民眾採買年貨人擠人的熱情。記者潘俊宏／攝影

年貨大街 蛇年 迪化街

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