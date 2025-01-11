連續8年獨獻台灣 格蘭利威12年、13年雙原酒登場

單一麥芽威士忌領導品牌格蘭利威（The Glenlivet），甫開春就為台灣市場投下震撼彈，於世界級建築高雄衛武營國家文化藝術中心，發表市面上唯一的12年三桶原酒「12年首席三桶原酒限定版」與「13年雪莉桶原酒 2025限量臻藏版」雙原酒，連續8年發表獨獻台灣酒款。

發表會除邀請到米其林一星餐廳「HAILI」共創原酒饗宴，也請到本屆世界12強棒球賽拿下歷史性世界冠軍的「台灣棒球傳奇」王建民、「金牌鐵捕」林家正與會，共同為「獨獻台灣——世界之最」雙原酒新品晚宴揭開序曲。

「格蘭利威12年首席三桶原酒限定版」是台灣威士忌市場上前所未見的12年三桶原酒作品，選用美國橡木桶、加勒比海蘭姆桶、初次裝填波本桶過桶，以原桶強度直接勾兌，完美匯聚三桶原始黃金比例，以非冷凝過濾，原桶強度裝瓶，酒精濃度55.3%的渾厚酒體，彰顯出格蘭利威對自身工藝的驕傲自信。

「12年首席三桶原酒限定版」洋溢太妃糖、香蕉煎餅、熱帶水果香氣，延續至口腔中散發無比濃厚的香甜鳳梨結合奶油蜂蜜口感。在高酒精度下，特別適合由淺入深的品飲方式，從加冰加水稀釋至輕盈比例 的「水割」喝法；抑或是「加冰」感受冰塊漸漸融化，感受原酒自濃厚漸至柔和的變化；也可以挑戰「純飲」喝法，充分感受原酒的濃郁香氣與風味層次。

格蘭利威自2018年推出獨獻台灣系列13年雪莉桶，便奠定市場領導地位。2025年為回應台灣消費者的殷切期待，格蘭利威以榮獲國際3大金獎肯定「13年雪莉桶」為本，為台灣最獨到的味蕾量身打造，睽違四年獻上「13年雪莉桶原酒2025年限量臻藏版」，選用100% Oloroso雪莉桶，以57.9%最高原桶強度呈現，把最好的頂級雪莉桶威士忌留在台灣。

「格蘭利威13年雪莉桶原酒2025年限量臻藏版」具有豐富的熟水果香氣，伴隨杏仁糖糕、黑巧克力與淡淡香料氣息，入口時糖漬果乾、黑巧克力、橙皮風味不斷襲來，完美表現出專屬台灣的重雪莉新風貌。