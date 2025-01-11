TAG Heuer聯手保時捷現身板橋大遠百 名車名表一次賞

名車、名表的合作時有所聞，繼日前宣布與F1一級方程式大賽正式合作之後，泰格豪雅（TAG Heuer）再宣布，將與Porsche保時捷帶來聯合特展，已由即日起於板橋大遠百一樓新站路入口、限期展出。

曾在1950年代開始合作的TAG Heuer與Porsche，並在商品設計上多有交集、合作，各自並分享了對於精密、動力、穩定輸出、熱血的視野。而在板橋大遠百現場除了展示出Porsche保時捷的最新款「純電休旅Macan 4」與經典的「911 Carrera」車款，同時並帶來了泰格豪雅（TAG Heuer）的Carrera x Porsche聯名計時碼表與Carrera Chronograph Extreme Sport計時碼表。

其中Carrera x Porsche聯名計時碼表運用品牌自製的TH20-08機芯，其面盤設計結合了紅色刻度與重現汽車儀表板的風格，重現初代Porche 911僅9.1秒即可加速至時速100公里的傳奇，共有銀、黑雙色面盤；Carrera Chronograph Extreme Sport計時碼表則將汽車底盤結構、劍拔弩張的金屬輪框、賽車進氣孔，透過粒紋裝飾、霧面噴砂陶瓷表圈、一體成型式橡膠表帶、開放式面盤機芯，動感還原。

活動期間現場並可參加問答遊戲，如貴賓憑邀請函至1樓TAG Heuer板橋大遠百專賣店，還可兌換手沖咖啡乙杯、每日限量。

【TAG Heuer 泰格豪雅 x Porsche 保時捷聯合特展】 時間：即日起至2025年1月19日（日） 地點：新北市板橋大遠百1樓新站路入口 周末限定活動：1月11-12日，以及18-19日 14：00－19：00

TAG Heuer Carrera Chronograph Extreme Sport 計時腕表熾焰橘款，27萬7,600元。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer Carrera Chronosprint x Porsche計時碼表，30萬2,900元。圖／TAG Heuer提供

TAG Heuer Carrera Chronograph x Porsche計時碼表特別版，在細節處重現了初代Porche 911的經典神髓。圖／TAG Heuer提供