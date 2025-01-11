Prada新Re-Nylon形象廣告「奇異博士」康柏拜區來助陣

循環再利用、環保，已是無分領域的文明趨勢。Prada的Re-Nylon系列問世多年，品牌近日與National Geographic Creativeworks合作，邀請「奇異博士」康柏拜區（Benedict Cumberbatch） 與美國演員莎蒂辛克（Sadie Sink）一同入鏡拍攝了形象短片，並推出新一季的Re-Nylon單品包款與配件。

在首部發表的短片中，Benedict Cumberbatch首先點名了包含北極在內、全世界快速變化的潮汐與塑膠垃圾、海洋污染，讓Prada與聯合國教科文組織 （UNESCO）旗下政府海洋學委員會（IOC）一同合作、推行了Sea Beyond的教育計畫；同時Sea Beyondk計劃的代言人與National Geographic專家也紛紛現身，以論述與畫面，闡明海洋教育將如何改變生態，並透過淨灘、回收廢棄塑膠再製，轉廢為寶（Turn Trash to Treasure）的長遠計畫。

Prada早從2019年開始推行與IOC的Sea Beyond教育計畫，並推出Re-Nylon系列商品，強調此後Prada的尼龍製品100%皆為回收再利用的環保尼龍，該系列的銷售1%所得病將用於Sea Beyond計畫，進而提升對海洋的重要性認知與海洋保育之推廣。

2025春夏新品中首波發表的Ry-Nylon系列包含了肩背包、兩款後背包以及一頂漁夫帽。其中一款肩背包可側身或手提，以黑色尼龍搭配金色拉鏈、五金細節；一款後背包類似軍用傘兵背包風格，具外顯的多個收納袋與抽繩束口設計，採用紅土般的顏色、在該系列中相對少見；另一款後背包則延續了Prada經典的黑色尼龍，甚至可看見在影片48秒左右時被Benedict Cumberbatch所配戴、漫步於海灘。