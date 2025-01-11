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全台急凍！UNIQLO保暖大衣爽打5折 薄羽絨外套直砍1000元

聯合新聞網／ 綜合報導
UNIQLO正逢年末促銷。聯合報系資料照／記者王慧瑛攝影
UNIQLO正逢年末促銷。聯合報系資料照／記者王慧瑛攝影

強烈大陸冷氣團發威，全台冷颼颼，高山也陸續下雪。保暖的話題也再度熱起來，有網友提問想找一款又輕盈又保暖的外套，不少人推薦各牌子，剛好人氣日牌UNIQLO目前正舉辦「年末促銷」，不但有折價1000元，還有款式下殺5折。

網友在Dcard以「保暖又不重、不蓬鬆的外套」為題發文，她表示自己買了Nanga的零碼羽絨，雖然不繽紛，但不用真空袋就可以收進一般大後背包，又很保暖，想問「有沒有外套也差不多是這樣？」，並限制價位最多一萬。

不少人在底下推薦，「最近愛穿lululemon的羽絨衣8千多，很輕，但我覺得算有點澎」、「UNIQLO有一款女羽絨很保暖，前陣子日本打折到7990吧」。

剛好目前UNIQLO正在舉行「年末促銷」，保暖外套和發熱衣都有打折，「牛角扣大衣」原價4990元、特價2490元，直接打5折；另外「蓬鬆羽絨外套」原價3490元，特價2490元；「男裝特級極輕羽絨外套」原價2490元、特價1290元，都是直接特價1000元以上。

UNIQLO 保暖 冷氣團 羽絨外套

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