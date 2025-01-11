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韓國遊客哭了！必買伴手禮無預警宣布「春節前熄燈」 網哀號一片

聯合新聞網／ 綜合報導
蜜密牛軋餅是不少人心中的全台第一好吃，也是韓國遊客必買的伴手禮。圖／取自蜜密臉書
蜜密牛軋餅是不少人心中的全台第一好吃，也是韓國遊客必買的伴手禮。圖／取自蜜密臉書

牛軋餅使用微香的蘇打餅乾，加上柔軟不黏牙的牛軋糖，鹹甜交錯，是許多人愛好的零食。位於永康街商圈的排隊名店「蜜密牛軋餅」是韓國人遊台必買的伴手禮，生意相當好，但近期卻無預警宣布春節前歇業，原因也曝光。

蜜密在臉書發文聲明，將於2025年1月27日暫停營業，表示從第一天開始就堅持使用最好的原料，100％的法國牛油，嚴謹的手工製程，打造獨一無二的風味牛軋餅。由於原物料價格不斷上漲，國外食材短缺，無法再以實惠的價格繼續製作美味的點心，因此遺憾的宣布結束營業。

蜜密也特別感謝來購買過的大家，以及一路支持的朋友們，這些年的美好回憶，將化為日復一日支持的正能量，將重新踏入背景，回到和家庭的生活，擁抱並享受新未來。

消息曝光後，許多人不捨留言，「你們是我吃過最好吃的牛軋餅說，好難過」、「我是每次到台灣都會去『蜜密牛軋餅』購買牛軋餅的韓國常客，聽到您們即將結束營業的消息，我感到非常震驚與遺憾」、「這麼突然，我韓國的朋友都愛你們的，為了朋友早早7點就去排隊買」、「辛苦老闆娘了，希望妳好好休息」、「太難過了，心目中第一名的牛軋餅」。

伴手禮 南韓

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