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曾登時尚雜誌封面！Miss Piggy X ORIS聯名表太歡樂

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
ORIS ProPilot X Miss Piggy豬小姐特別款腕表，34毫米、精鋼、自動上鍊機芯、時間顯示，96,800元。圖／ORIS提供
ORIS ProPilot X Miss Piggy豬小姐特別款腕表，34毫米、精鋼、自動上鍊機芯、時間顯示，96,800元。圖／ORIS提供

卡通裡的人物總是討喜，喚醒人們心中童心。繼2023年首次合作聯名後，ORIS再度與《布偶秀》合作，發表了ProPilot X Miss Piggy小姐特別款腕表，面盤使用討喜的粉紅色視覺，帶來大膽、自信帶點俏皮的玩味格。

2023年時，ORIS曾經發表過一只特別款ProPilot腕表，使用《布偶秀》中最搶眼、最帶來歡樂的柯米蛙（Kermit）為靈感，將表面換成輕快綠色，尤其每個月1號時，表款日期視窗中將出現Kermit的大頭，以張開的大嘴與傻笑，為一個月的好心情充電。

新款ProPilot X Miss Piggy豬小姐特別款腕表則延續同樣歡樂風格，唯表款的面盤換上了粉紅色視覺，表款尺寸則為34毫米，也是ProPilot系列中目前最輕巧的一只。表款的12點鐘方向鑲嵌了一顆實驗室生產的長方形人工鑽石，同時表背的封閉式底蓋還開了一個小型圓窗，秀出可愛的Peggy小姐大頭照。

表款將使用以通用機芯為基礎的531機芯，具備時間顯示功能，防水100米，訂價則為96,800元。

永遠充滿自信、活力、歡笑的Miss Peggy，是《布偶秀》中的經典角色。圖／© Disney提供
永遠充滿自信、活力、歡笑的Miss Peggy，是《布偶秀》中的經典角色。圖／© Disney提供
自信、勇敢的Miss Piggy，過去也曾被女性時尚雜誌英國版選為封面人物。圖／© Disney提供
自信、勇敢的Miss Piggy，過去也曾被女性時尚雜誌英國版選為封面人物。圖／© Disney提供
粉（桃）紅色表面中，12點鐘方向並鑲嵌了一顆長方形的實驗室鑽石。圖／ORIS提供
粉（桃）紅色表面中，12點鐘方向並鑲嵌了一顆長方形的實驗室鑽石。圖／ORIS提供
表背的小型視窗裡，將秀出Miss Piggy的大頭照，小巧可愛。圖／ORIS提供
表背的小型視窗裡，將秀出Miss Piggy的大頭照，小巧可愛。圖／ORIS提供

粉紅色 腕表

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