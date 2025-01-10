前進高雄！ISSEY MIYAKE義享時尚廣場專賣店正式營業中

南台灣的高雄近年發展益發熱絡，不少藝文活動、大型演唱皆選擇在港都高雄舉辦。日系設計師品牌ISSEY MIYAKE今日正式進駐高雄義享時尚廣場拓點，空間除形塑出俐落摩登風格，並帶來2025春夏最新系列。

早從1971年在紐約發表，品牌創始人三宅一生即以「一塊布製衣」為設計理念，借重新技術、新的面料，探討簡約、紋理、風格的多重可能，並打造實穿也時髦的服裝提案。ISSEY MIYAKE高雄義享時尚廣場全新店面選用了拉絲紋不鏽鋼、大面積的白色調、玻璃，以及手造鑿製的水磨石牆面，展現明亮的當代氛圍。本次店舖並呈現了設計師近藤悟史以「The Beauty of Paper」為題的2025春夏系列，開發紙與衣物面料間的交集、互通之處，並帶來Stream、Ease and Eased、Rakushui等系列以及Paper Balloon Bag等服裝、配件。

Stream系列借助無縫技術以麻花編織體現出了流水的搖曳柔和，也讓服裝一如紙張，呈現多重可能；Rakusui系列則運用日本的特殊技術：以高壓水柱衝擊布料、讓紗線局部變形成自然褶皺或波浪紋理，產生自然的不規則與隨興；Personality Pants與Paper Balloon尼龍手提包，則以和紙混合材質設計，前者讓錐形褲側邊裁片呈現如波浪般的造型感，後者則如古代僧侶的包款，渾圓造型可手提或肩背，展現融入自然的質樸無華。