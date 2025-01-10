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GUCCI全新櫥窗設計Endless Narratives 時尚領域展開

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
GUCCI發表了全新櫥窗設計概念Endless Narratives。圖／GUCCI提供
GUCCI發表了全新櫥窗設計概念Endless Narratives。圖／GUCCI提供

新一年的開始第一個月，GUCCI發表了全新櫥窗設計概念「Endless Narratives」，中文直譯可為「無盡的敘事」，透過此一概念，聚焦於創意、故事、商品本身，創造出無窮無盡的精彩可能。

「Endless Narratives」的櫥窗設計少去了誇張的道具，但依然無損於戲劇性效果，鏡面書架上的讀本、雕像，以及GUCCI典藏資料書擋的複製品融為一體，像是踏入了一處GUCCI獨屬的圖書館或資料庫，而屹立在正中間的人台模特兒或商品，也向是從資料庫中抽取中的一頁畫面，帶人近距離凝視著眼前的GUCCI新品或當季最新服裝風格，同時GUCCI並與義大利藝術家Luca Pignatelli合作，為空間注入獨特的音聲。

「Endless Narratives」的櫥窗設計將在全世界陸續登場，並將依在地性進行微調、改變，目前「Endless Narratives」櫥窗設計還未確定何時於台灣現身，敬請密切期待。

藍色的書強櫥櫃裡，藏有大量的GUCCI典藏書輯、商品，也帶人像是踏入了品牌的資料庫中。圖／GUCCI提供
藍色的書強櫥櫃裡，藏有大量的GUCCI典藏書輯、商品，也帶人像是踏入了品牌的資料庫中。圖／GUCCI提供
GUCCI全新櫥窗設計概念Endless Narratives將在世界各地登場，並基於在地性微調，目前還未確定何時現身台灣。圖／GUCCI提供
GUCCI全新櫥窗設計概念Endless Narratives將在世界各地登場，並基於在地性微調，目前還未確定何時現身台灣。圖／GUCCI提供

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