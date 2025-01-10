神還原《魷魚遊戲》場景有夠狂！全聯魷戲中心松菸直贏店開幕 巨型英熙娃娃坐鎮 下載全支付免費入場

《魷魚遊戲》第2季看完了沒？全聯攜手跨國影音串流平台Netflix所打造的「全聯經濟魷戲」，壓軸活動「全聯魷戲中心直贏店」1月11日將於松山文創園區二號倉庫正式開幕，館內重現影集中經典遊戲場景，還有超大英熙娃娃，為玩家量身打造3關遊戲、4項體驗、5大展區，讓消費者彷彿走進「魷戲賽場」身歷其境，只要下載並註冊「全支付」即可入場，快至報名網站預約體驗，完成體驗就有機會獲得魷點。

體驗館總展期23天，第一階段1月11日至1月19日為期間限定「魷戲體驗場」，消費者只要下載並註冊全支付就能進場，30分鐘內享受全區闖關體驗，參與「魷戲體驗場」的消費者，將穿上專屬號碼背心，拍攝玩家頭像並戴上手環入場闖關，彷彿劇中玩家，體驗真實拍攝場景、挑戰緊張刺激的遊戲，感受這波魷魚熱潮。第二階段1月20日至2月2日為「拍照體驗場」，凡是全支付會員將能享受「全聯魷戲中心」全區拍照體驗，3.5米巨型英熙娃娃、《魷魚遊戲》第2季全新遊戲場景、亞洲首間期間限定「全聯店中店」以及IG限動必拍「贏家金豬秀」，各種超吸睛情境等你來拍到手軟。

現場打造3關遊戲，神還原劇中「123木頭人」、「尋找同伴」，以及OX機會命運挑戰，讓玩家彷彿置身影集場景中，其中「123福利熊」3.5米巨型英熙娃娃近看真的內心會浮現恐懼感；「冰箱繞圈圈」考驗記憶力、眼力、手速；「OX試吃攤」則是拼手氣有機會贏得888魷點。