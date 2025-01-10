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神還原《魷魚遊戲》場景有夠狂！全聯魷戲中心松菸直贏店開幕 巨型英熙娃娃坐鎮 下載全支付免費入場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「123福利熊」關卡，會響起「福利熊、熊福利思密達」音樂，考驗玩家靜止不動的耐力。記者黃筱晴／攝影
「123福利熊」關卡，會響起「福利熊、熊福利思密達」音樂，考驗玩家靜止不動的耐力。記者黃筱晴／攝影

魷魚遊戲》第2季看完了沒？全聯攜手跨國影音串流平台Netflix所打造的「全聯經濟魷戲」，壓軸活動「全聯魷戲中心直贏店」1月11日將於松山文創園區二號倉庫正式開幕，館內重現影集中經典遊戲場景，還有超大英熙娃娃，為玩家量身打造3關遊戲、4項體驗、5大展區，讓消費者彷彿走進「魷戲賽場」身歷其境，只要下載並註冊「全支付」即可入場，快至報名網站預約體驗，完成體驗就有機會獲得魷點。

體驗館總展期23天，第一階段1月11日至1月19日為期間限定「魷戲體驗場」，消費者只要下載並註冊全支付就能進場，30分鐘內享受全區闖關體驗，參與「魷戲體驗場」的消費者，將穿上專屬號碼背心，拍攝玩家頭像並戴上手環入場闖關，彷彿劇中玩家，體驗真實拍攝場景、挑戰緊張刺激的遊戲，感受這波魷魚熱潮。第二階段1月20日至2月2日為「拍照體驗場」，凡是全支付會員將能享受「全聯魷戲中心」全區拍照體驗，3.5米巨型英熙娃娃、《魷魚遊戲》第2季全新遊戲場景、亞洲首間期間限定「全聯店中店」以及IG限動必拍「贏家金豬秀」，各種超吸睛情境等你來拍到手軟。

現場打造3關遊戲，神還原劇中「123木頭人」、「尋找同伴」，以及OX機會命運挑戰，讓玩家彷彿置身影集場景中，其中「123福利熊」3.5米巨型英熙娃娃近看真的內心會浮現恐懼感；「冰箱繞圈圈」考驗記憶力、眼力、手速；「OX試吃攤」則是拼手氣有機會贏得888魷點。

除此之外還有劇中男主角成奇勳一直想闖入的「隱藏控制室」，以及期間限定全聯「快閃店中店」，除了販售全聯與Netflix獨家授權的12款聯名商品，現場還獨家推出魷魚遊戲筆記本、魷魚遊戲撲克牌、魷魚遊戲徽章和魷魚遊戲中筒襪3入組，粉絲們必收藏。離場前還有專屬遊戲發票印製，包含玩家頭貼、闖關紀錄等資訊，掃描QR code還能下載電子檔，讓玩家能上傳社群分享體驗趣味。

除了與Netflix獨家授權的聯名商品，全聯更針對全聯魷戲中心活動打造獨家限定商品。記者黃筱晴／攝影
除了與Netflix獨家授權的聯名商品，全聯更針對全聯魷戲中心活動打造獨家限定商品。記者黃筱晴／攝影
「全聯魷戲中心直贏店」於山文創園區二號倉庫重現影集中經典遊戲場景。記者黃筱晴／攝影
「全聯魷戲中心直贏店」於山文創園區二號倉庫重現影集中經典遊戲場景。記者黃筱晴／攝影
美食還是彩券，選O獲得彩券，有機會贏得888魷點，選X可以直接獲得READ BREAD與魷魚遊戲聯名美味麵包。記者黃筱晴／攝影
美食還是彩券，選O獲得彩券，有機會贏得888魷點，選X可以直接獲得READ BREAD與魷魚遊戲聯名美味麵包。記者黃筱晴／攝影
Netflix洋芋片，多種口味陪伴你度過追劇時光。記者黃筱晴／攝影
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全台唯一期間限定全聯「快閃店中店」 ，魷魚遊戲聯名周邊大集合，PX Pay、全支付都能結帳。記者黃筱晴／攝影
全台唯一期間限定全聯「快閃店中店」 ，魷魚遊戲聯名周邊大集合，PX Pay、全支付都能結帳。記者黃筱晴／攝影
參與「魷戲體驗場」的消費者，將穿上專屬號碼背心，拍攝玩家頭像並戴上手環入場闖關。記者黃筱晴／攝影
參與「魷戲體驗場」的消費者，將穿上專屬號碼背心，拍攝玩家頭像並戴上手環入場闖關。記者黃筱晴／攝影
全支付為唯一入場門票，進場體驗前請提前下載、註冊、綁定。記者黃筱晴／攝影
全支付為唯一入場門票，進場體驗前請提前下載、註冊、綁定。記者黃筱晴／攝影
每週六、日，場館外也會安排不定時週末快閃魷戲，在松菸現場的遊客，有機會巧遇劇中孔劉扮演的畫片男邀請你玩畫片遊戲。記者黃筱晴／攝影
每週六、日，場館外也會安排不定時週末快閃魷戲，在松菸現場的遊客，有機會巧遇劇中孔劉扮演的畫片男邀請你玩畫片遊戲。記者黃筱晴／攝影
參與「魷戲體驗場」的消費者，將穿上專屬號碼背心，拍攝玩家頭像並戴上手環入場闖關。記者黃筱晴／攝影
參與「魷戲體驗場」的消費者，將穿上專屬號碼背心，拍攝玩家頭像並戴上手環入場闖關。記者黃筱晴／攝影
從一入場看到的超市遊戲貨架，就能感受翻玩劇中玩家宿舍床鋪的巧思，抬頭還能看到入場玩家頭像顯示牆。圖／全聯福利中心提供
從一入場看到的超市遊戲貨架，就能感受翻玩劇中玩家宿舍床鋪的巧思，抬頭還能看到入場玩家頭像顯示牆。圖／全聯福利中心提供
魷魚遊戲徽章共6款，每款售價30元。記者黃筱晴／攝影
魷魚遊戲徽章共6款，每款售價30元。記者黃筱晴／攝影
魷魚遊戲中筒襪3入組（黑/白/粉），售價360元。記者黃筱晴／攝影
魷魚遊戲中筒襪3入組（黑/白/粉），售價360元。記者黃筱晴／攝影
神秘彩蛋是「隱藏控制室」，關卡體驗結束別忘了潛入一探究竟。記者黃筱晴／攝影
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1月11日至1月19日為期間限定「魷戲體驗場」，消費者只要下載並註冊全支付就能進場體驗關卡、拿魷點。圖／全聯福利中心提供
1月11日至1月19日為期間限定「魷戲體驗場」，消費者只要下載並註冊全支付就能進場體驗關卡、拿魷點。圖／全聯福利中心提供
贏家必拍「金豬撒幣秀」、週末加碼快閃魷戲。記者黃筱晴／攝影
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第2季新遊戲「繞圈圈」神還原，進入「魷戲超市」搜集正確數量的指定食材，完成任務就能一口氣獲得「50魷點」。記者黃筱晴／攝影
第2季新遊戲「繞圈圈」神還原，進入「魷戲超市」搜集正確數量的指定食材，完成任務就能一口氣獲得「50魷點」。記者黃筱晴／攝影
離場前還有專屬遊戲發票印製，包含玩家頭貼、闖關紀錄等資訊，掃描QR code還能下載電子檔，讓玩家能上傳社群分享體驗趣味。記者黃筱晴／攝影
離場前還有專屬遊戲發票印製，包含玩家頭貼、闖關紀錄等資訊，掃描QR code還能下載電子檔，讓玩家能上傳社群分享體驗趣味。記者黃筱晴／攝影
魷魚遊戲撲克牌，售價65元。記者黃筱晴／攝影
魷魚遊戲撲克牌，售價65元。記者黃筱晴／攝影
魷魚遊戲筆記本，共4款，每款售價65元。記者黃筱晴／攝影
魷魚遊戲筆記本，共4款，每款售價65元。記者黃筱晴／攝影
「全聯魷戲中心直贏店」1月11日將於松山文創園區二號倉庫正式開幕，總展期23天，邀請民眾來體驗。記者黃筱晴／攝影
「全聯魷戲中心直贏店」1月11日將於松山文創園區二號倉庫正式開幕，總展期23天，邀請民眾來體驗。記者黃筱晴／攝影
進場拍攝的頭像，入場抬頭就能看到顯示在玩家頭像顯示牆上。記者黃筱晴／攝影
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下載 娃娃 魷魚遊戲

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