保樂力加美酒迎春 品味3金珍釀

象徵智慧與變革的蛇年悄然將至，全球領先的酒類集團保樂力加攜手旗下品牌，推出多款寓意美好的新年品酩酒款，從創新精神的單一麥芽威士忌典範「格蘭利威」、威士忌之王「皇家禮炮」、歐洲銷售第一的「百齡罈」、蘇格蘭王子「起瓦士」、雙桶熟成專家「亞伯樂」、傳承精湛工藝的法國頂級干邑「馬爹利」，到風靡全球的愛爾蘭威士忌「尊美醇」與卓越單一壺式蒸餾工藝的「紅馥知更鳥」，每款珍釀都展現著智慧與品味。

蘇格蘭單一麥芽威士忌全球領導品牌格蘭利威榮膺「2024年米其林官方首選威士忌品牌」，其獨獻台灣的鉅作「格蘭利威12年首席三桶」榮獲國際三金肯定，以43%酒精濃度，完美詮釋台灣多元文化的美味搭配。格蘭利威18年也以創新的三桶熟成工藝為特色，醞釀出濃郁蜂蜜味與絲絨般的滑順口感，優雅而平衡，且榮獲57面國際烈酒金牌殊榮、獲得市場高度評價，堪稱奢創典範。

「皇家禮炮21年—獅耀璀璨年節限定版」，外包裝設計以皇家禮炮最具代表性的獅王為核心，搭配爆竹元素，牡丹花的意象融入其中，大氣且寓意美好。「皇家禮炮23年—鳳舞光輝年節限定版」，則是唯一擁有台灣DNA的蘇格蘭威士忌，瓶身延續歐洲王室專用的帝王紫，迎接蛇年推出的「鳳舞光輝年節限定版」，限量發售，獨獻台灣。

全球知名蘇格蘭威士忌品牌之一的「百齡罈」，不僅為歐洲銷售第一的威士忌，更居亞洲高年份產品銷售之冠，最經典的「百齡罈17年調和蘇格蘭威士忌」連續13年榮獲國際各大烈酒競賽的金獎肯定，也是送禮最佳推薦。

作為「蘇格蘭王子」，CHIVAS REGAL起瓦士憑藉深厚的品牌底蘊與大膽創新，推出全球首款過日本頂級清酒桶的「Chivas 12yo Takumi起瓦士 12年匠魂系列—清酒風味桶」，突破傳統的風味結構，帶來絕妙的創新體驗。這酒款也預將成為年末派對的品飲焦點。

「亞伯樂12年雙桶熟成單一麥芽威士忌」歷經12年在珍稀歐洲Oloroso雪莉桶和美國波本桶中巔峰熟成，並經過精細的勾兌工藝，達到風味的完美平衡。「亞伯樂14年雙桶熟成單一麥芽威士忌」則採較高比例波本桶酒液繁複勾兌，小批次手工慢作，完美勾兌出波本桶與雪莉桶的平衡馥郁雙重風味。春節期間，購買亞伯樂全系列任兩瓶，即贈伯樂迎春禮袋一只，數量有限，贈完為止。

馬爹利勇於突破傳統，2025年推出首席釀酒師Christophe Valtaud設計的限量「馬爹利藍淬燕 2025新年限定款」，其為全球首創將V.S.O.P.二次熟成於美國波本桶，口感順滑，融合干邑的果香與蜜餞香氣，以及波本桶的木質風味，重新定義干邑極致風味，全亞洲僅台灣販售。此外，另有專為亞洲市場設計的「馬爹利名仕干邑 2025新年限定款」，由超過150款生命之水調和而成，其馥郁花果香與多層次木質香氣相互交織，口感如絲綢般滑順、優雅且平衡。

全世界銷售第一的愛爾蘭威士忌「尊美醇」，經過三次蒸餾，造就了獨一無二的雙倍滑順口感；愛爾蘭盛產的石灰也取代了泥煤，賦予其酒液輕柔優雅的風味。另一款紅馥知更鳥，擁有卓越的單一壺式蒸餾技術，原料選用發芽和未發芽大麥，經過三次細緻蒸餾與獨特的勾兌工藝，創造出專屬品牌的大人系甜點風味。也皆是新年把酒言歡、送禮佳選。

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